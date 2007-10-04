В Крыму опрокинулся КамАЗ, погиб водитель

В Крыму, на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта, сегодня днем в результате ДТП погиб водитель автомобиля КамАЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, КамАЗ двигался в сторону Симферополя, когда на 667 км, по неизвестным пока причинам, водитель не справился с управлением - грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в каменный парапет.

В результате столкновения большегрузный транспорт опрокинулся, щебень, который перевозился, рассыпался. Водитель КамАЗа погиб на месте.