Комиссар СЕ назвал главный позитив в Украине

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ называет главным позитивом в Украине желание политиков улучшать защиту прав человека.

Об этом он заявил сегодня в интервью УНИАН, комментируя свой доклад относительно ситуации с правами человека в Украине.

“Это очень позитивное поведение, когда политики действительно заинтересованы в улучшении ситуации”, - сказал он.

Комиссар отметил, что, конечно, в стране есть улучшение ситуации с правами человека. В то же время он отметил, что в ходе своего визита в Украину в декабре 2006 года пытался сосредоточить внимание на еще не решенных вопросах.

“Что я нашел положительного, это то, что когда я разговаривал с политиками, со многими из них, включая Президента и премьер-министр, не было попыток скрыть проблемы или спрятать их “под ковер”. И я так понимаю, что политики с обеих сторон желают приложить усилия для улучшения ситуации. И это очень и очень положительно”, - сказал комиссар Совета Европы.

Т.ХАММАРБЕРГ отметил, что такое отношение политиков к существующим проблемам добавляет ему оптимизма относительно того, что на поднятые в его докладе проблемы будет обращено надлежащее внимание, в частности, на проблемы в судебной системе, милиции, проблемы национальных меньшинств.

“Я представил перечень проблем, такой, каким я его увидел, и, я надеюсь, что независимо от того, кто придет в правительство, они одобрят план для имплементации этих рекомендаций”, - сказал комиссар.

Он также выразил надежду, что на основе его рекомендаций украинское правительство создаст национальный план, с помощью которого будет координировать действия всех органов власти по улучшению ситуации в области прав человека в Украине.

Как сообщал УНИАН, 3 октября комиссар Совета Европы по правам человека Т.ХАММАРБЕРГ представил доклад о ситуации с правами человека в Украине.

В документе комиссар призвал украинскую власть к срочному улучшению защиты прав человека. Он обращает внимание на проблемы судебной системы, системы содержания заключенных, проблему жестокости по отношению к женщинам, низкий уровень защиты прав детей, быстрое распространение ВИЧ/СПИД в Украине, проблемы социальной адаптации национальных меньшинств, людей преклонных лет, “уличных” детей.