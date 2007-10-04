Луценко проявляет обострённую интуицию

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что финансово-экономический блок в новом правительстве будут возглавлять представители Блока Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не знаю, кто претендует возглавить экономический блок, но… я чувствую, что, очевидно, финансовый, экономический блок будет находиться у БЮТ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он отметил, что это будет определяться во время переговоров о создании коалиции, в том числе с учетом, какая из предложенных кандидатур «лучше может с этим справиться».