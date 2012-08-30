В Новограде ночью трактором из канализационного колодца вытащили коня

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в Житомирской области, сообщение о том, что на проезжей части одной из улиц города в канализационный колодец попал конь, поступило в пожарно-спасательную часть сегодня ночью, 30 августа, в 2.05.

Животное, которое провалилось в канализационный люк задними ногами, увидел случайный прохожий и вызвал спасателей.

Бойцы МЧС обвязали коня пожарными рукавами, привязали их к ковшу трактора и вытащили животное.

Конь повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Его владельца отыскать не удалось, поэтому на временное содержание животное забрал в родительскую конюшню один из очевидцев происшествия.