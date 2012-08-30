форум на тему: "Шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и ГНС".

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПРЕСС - СЛУЖБА

Вниманию журналистов!

АНОНС

31 августа 2012 состоится Всеукраинский форум на тему: "Последовательные шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и государственной налоговой службой ".

В форуме примут участие Председатель ГНС Украины Александр Клименко, президент УСПП Анатолий Кинах, представители Правительства, органов государственной власти, дипломатического корпуса и представители деловых кругов из всех регионов страны.

Мероприятие начнется в 11.00 в помещении Киевского городского дома учителя (г. Киев, ул. Владимирская, 57).

Перед началом мероприятия в 10.40 запланирован подход к прессе Председателя ГНС Украины Александра Клименко.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-81-55, 272-51-28 до 18.00 30 августа 2012 года.