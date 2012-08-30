форум на тему: "Шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и ГНС".
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПРЕСС - СЛУЖБА
Вниманию журналистов!
АНОНС
31 августа 2012 состоится Всеукраинский форум на тему: "Последовательные шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и государственной налоговой службой ".
В форуме примут участие Председатель ГНС Украины Александр Клименко, президент УСПП Анатолий Кинах, представители Правительства, органов государственной власти, дипломатического корпуса и представители деловых кругов из всех регионов страны.
Мероприятие начнется в 11.00 в помещении Киевского городского дома учителя (г. Киев, ул. Владимирская, 57).
Перед началом мероприятия в 10.40 запланирован подход к прессе Председателя ГНС Украины Александра Клименко.
По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-81-55, 272-51-28 до 18.00 30 августа 2012 года.