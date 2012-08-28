Главой окружкома назначили 80-летнего больного человека
80-летний председатель окружной избирательной комиссии №146 (Кременчуг, Полтавская обл.), представитель Христианско-демократической партии Украины Евгений Габелков заявил о намерении сложить с себя полномочия.
Об этом он заявил сегодня журналистам после завершения первого заседания окружкома.
По его словам, работать председателем окружкома ему не позволяет здоровье.
«Я ранее в участковой комиссии работал. По состоянию здоровья я работать не могу. У меня киста почек. Хочу просто остаться работать рядовым членом комиссии», - сказал Е.Габелков.
По его словам, назначение на руководящую должность в комиссии для него было неожиданностью.
«Мне говорили, когда звали работать на выборы, что могу войти в состав участковой комиссии, но никак не возглавить окружком», - сказал Е.Габелков.
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По данным мэрии Кременчуга, после сложения Е.Габелковым с себя полномочий, исполняющим обязанности председателя окружкома станет заместитель председателя комиссии, а позже ЦИК из членов комиссии должна назначить нового председателя комиссии.