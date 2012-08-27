Трое крымчан попали в кременчужский избирком, все в шоке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил секретарь горсовета Василий Ивко.

«Трое членов нашей комиссии прописаны в Крыму. Мы с ними связались, они сами ничего не понимают. Работать в Кременчуге они не могут. Это наверное компьютер дал сбой при формировании комиссий», - сказал В.Ивко.

Он отметил, что политпартии могут обратиться в ЦВК и провести замены членов окружной избирательной комиссии, которые проживают в Крыму.

«Необходимо провести замены этих членов комиссии. Не исключено, что наши кременчужане попали в тот же Крым», - сказал В.Ивко.

Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга, в состав окружкома № 146 попали жители Крыма Екатерина Пурчел (Политическая партия Украины "Русь Единая"), Владимир Новоселов (Всеукраинская политическая партия "Братство") и Ирина Маргушина (Партия "Русский блок»).