Сражения на земле и в воздухе, средневековый бейсбол и ночная фейерия на мега-фестивале в «Парке Киевская Русь»

24-26 августа в "Парке Киевская Русь" пройдет самый колоритный и грандиозный фестиваль сезона – "Былины Древнего Киева IX - XI вв." Это наиболее масштабный фестиваль реконструкции IX - XI веков не только в Украине, но и в странах Европы. В нем примут участие более 700 участников из разных стран мира: реконструкторы с Украины, России, Беларуси, Молдовы, Литвы, Польши, Германии, актеры, музыканты, ремесленники.

Гостей фестиваля ожидают зрелищные массовые дневные и ночные сражения, штурм крепости, богатырские турниры и каскадерские трюки. Посетители также смогут поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам, квестах, посмотреть театрализованные постановки, изучить славянские обряды и жизненный уклад русичей IX-XI вв. в настоящем средневековом лагере.

Все фестивальные события будут сопровождаться настоящей средневековой музыкой. В вечерней программе фестиваля: зажигательная этно-дискотека под музыку групп «Стары Ольса» (Беларусь) и «MYSTTERRA» (Россия), огненные шоу и праздничные фейерверки.

Также 24-26 августа на территории Парка пройдет ІІІ Международний фестиваль воздушных шаров "Воздушные приключения в Киевской Руси". Впервые объединяться Древняя Русь и полеты тепловых аэростатов. А это значит, что посетителей ожидают увлекательные баталии и на земле, и в воздухе.

Еще одним интересным спортивным мероприятием в рамках фестиваля "Былины Древнего Киева IX - XI вв." станет І Международный чемпионат по средневековой лапте – прародителе бейсбола. Полуфинальные соревнования и финал состоятся в субботу, 25 августа. К игре смогут присоединиться также посетители фестиваля и журналисты.

«Парк Киевская Русь» расположен в селе Копачев, Обуховский район, Киевская область. Из Киева от станции метро Выдубичи будут курсировать маршрутки каждые 30 минут.

Для журналистов будут организованы пресс-туры 24 и 25 августа.

За детальной информацией и по вопросам аккредитации обращаться: 044 461 99 37, 099 743 80 26, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/