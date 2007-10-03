В России задержан человек, который может быть причастен к махинации с ”Элита-Центр”

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Александра ВОЛКОНСКОГО, чье имя и возраст совпадают с паспортными данными человека, который был объявлен в международный розыск в связи с причастностью к жилищной махинации киевской строительной компании "Элита-Центр".

Об этом сообщает в номере от 3 октября 2007 года газета "Коммерсантъ-Украина".

В свою очередь, газета "Сегодня", связавшись с Невским РОВД № 23, куда якобы был доставлен А.ВОЛКОНСКИЙ, выяснила, что в журнале записей такой фамилии не значится. Нет ее и в милицейских сводках по городу. В то же время руководитель пресс-службы милиции Санкт-Петербурга Вячеслав ТИПЧЕНКО сказал: "Информация об этом человеке может быть просто засекреченной, поэтому фамилию не фиксировали".

Вместе с тем "Киевским ведомостям" начальник Центрального национального бюро Интерпола МВД Украины Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявил: "Да, мы знаем об этом факте (имеется в виду о задержании человека, у которого паспортные данные совпадают с данными А.ВОЛКОНСКОГО, - УНИАН). Вся информация нами тщательно проверяется. Мы держим тесную связь с нашими российскими коллегами. Сегодня еще рано делать какие-то выводы и что-то утверждать". "Думаю, - добавил он, - мы быстро выясним, что стоит за этим сообщением, и непременно известим общественность".

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договора о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.