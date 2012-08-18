Судья вымогала взятку за решение об отчуждении квартиры

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья через посредников из числа адвокатов и работников аппарата суда вымогала 5 тыс. долларов США за вынесение постановления о незаконном отчуждении квартиры у несовершеннолетней жительницы Симферополя, которая воспитывается в детском доме-интернате. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения взяточницей части этой суммы.

По материалам СБУ прокуратура АР Крым возбудила в отношении судьи уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установление других фактов противоправной деятельности работниками судебного учреждения.