СБУ задержала бывшего гендиректора Харьковского авиазавода

10:06, 03 октября 2007
Общество
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Его должны допросить по уголовному делу

Павло НАУМЕНКО
Во вторник работниками Службы безопасности Украины был задержан бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Павел НАУМЕНКО.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в администрации авиазавода.

«Вчера Павел Олегович (П.НАУМЕНКО) был задержан сотрудниками СБУ и должен был быть допрошен по уголовному делу», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 8 мая с.г. П.НАУМЕНКО написал заявление об освобождении от должности гендиректора ХГАПП по собственному желанию. С того времени он лечился, находился на больничном и согласно приказу Министерства промышленной политики должен был быть освобожден сразу после выздоровления. Контракт П.НАУМЕНКО заканчивался летом 2007 г.

Собеседник не опроверг и не подтвердил информации о том, что в данный момент П.НАУМЕНКО находится в следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, в начале 2007 г. СБУ возбудила уголовное дело в отношении П.НАУМЕНКО по фактам финансовых злоупотреблений.

П.НАУМЕНКО возглавлял ХГАПП с 2002 г.

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