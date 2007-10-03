СБУ задержала бывшего гендиректора Харьковского авиазавода
Его должны допросить по уголовному делу
|Павло НАУМЕНКО
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в администрации авиазавода.
«Вчера Павел Олегович (П.НАУМЕНКО) был задержан сотрудниками СБУ и должен был быть допрошен по уголовному делу», - сказал собеседник агентства.
По его словам, 8 мая с.г. П.НАУМЕНКО написал заявление об освобождении от должности гендиректора ХГАПП по собственному желанию. С того времени он лечился, находился на больничном и согласно приказу Министерства промышленной политики должен был быть освобожден сразу после выздоровления. Контракт П.НАУМЕНКО заканчивался летом 2007 г.
Собеседник не опроверг и не подтвердил информации о том, что в данный момент П.НАУМЕНКО находится в следственном изоляторе.
Как сообщал УНИАН, в начале 2007 г. СБУ возбудила уголовное дело в отношении П.НАУМЕНКО по фактам финансовых злоупотреблений.
П.НАУМЕНКО возглавлял ХГАПП с 2002 г.