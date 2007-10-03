В Крыму разрабатывается специальная медицинская программа

В Автономной Республике Крым разрабатывается программа «Здоровье крымчан», в которой предусматривается осуществление минимальных медицинских гарантий жителям полуострова.

По расчетам Министерства здравоохранения АРК, только в 2008 году на реализацию этой программы необходимо предусмотреть 8,2 млн. грн., сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

Сегодня глава Верховной Рады АРК Анатолия ГРИЦЕНКО провел совещание, на котором обсуждались социальные инициативы парламента. «Речь шла о финансовом и организационном исполнении всех предложений, касающихся охраны здоровья крымчан, улучшения их медицинского обслуживания и оптимизации работы отрасли здравоохранения. А именно - инициативы перехода на бесплатные услуги при оказании экстренной медицинской помощи и при проведении таких диагностических исследований как рентген, флюорография, клинические анализы, электрокардиография и УЗИ, а также инициативы по повышению заработной платы работникам сельского здравоохранения и учреждению медработникам стимулирующих выплат», - сообщила А.ГОРЕВА.

По мнению главы крымского парламента, Министерство финансов Крыма уже сегодня должно таким образом выстроить бюджетные отношения с городами и районами полуострова, чтобы при формировании на местах проектов бюджетов территориальные громады обязательно предусмотрели расходы, требующиеся по всем перечисленным видам бесплатных медицинских услуг. «Должно быть софинансирование программы. Мы должны предусмотреть, какую сумму на эти цели заложить в республиканский бюджет, а какой будет доля финансового участия местных советов. Скажем, пока это процентное соотношение может быть 90 на 10. Города и районы, пусть частично, но должны быть причастны к реализации тех наших социальных инициатив, которые уже получили широкий отклик у жителей крымского полуострова. И он вполне понятен. Если человеку не нужно будет платить за то же УЗИ – а это, допустим, гривен 70 – у него появится возможность сэкономить деньги, например, на покупку тех же продуктов или оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом важно помнить, что обеспечение минимальных медицинских гарантий – это, в первую очередь, решение блока вопросов, касающихся охраны здоровья крымчан», - уверен спикер.

По его словам, это и выявление на ранних стадиях многих опасных заболеваний, и повышение уровня профилактической работы среди населения. «Пускать все эти серьезные вопросы на самотек, мы не имеем права. Местным советам придется разделить с нами всю меру ответственности за обещанную людям социальную защиту. И пусть некоторые не надеются, что отшумят выборы, и все начинания канут в лету. Те революционные решения, которые мы приняли – вне политики», - заявил глава крымского парламента.

Он дал поручение собрать необходимую информацию о техническом состоянии всего имеющегося в крымских лечебных учреждениях специального медицинского оборудования – рентгенаппаратов, аппаратов УЗИ и др. Глава ВР АРК выступил с предложением подумать о замене крайне старой и изношенной диагностической аппаратуры на новую, которую можно было бы приобрести за счет бюджетных средств. Кроме того, А.ГРИЦЕНКО высказал пожелание вывести за пределы государственных лечебных учреждений коммерческие медицинские структуры, которые занимаются оказанием платных диагностических медицинских услуг, чтобы избежать нездоровой конкуренции.