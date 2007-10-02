Список новых депутатов ВР (вероятный)
Согласно партийным спискам, поданным в ЦИК
По состоянию на 19.30 подсчитано 98,17% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:
Партия регионов – 174
БЮТ – 157
НУ–НС – 72
КПУ – 27
Блок Литвина – 20
Согласно спискам партий - участников досрочных парламентских выборов 2007 года, "проходные" номера занимают:
Партия регионов (174 мандата)
1 Янукович Виктор Федорович 1950 г.р., премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве
2 Богатырева Раиса Васильевна 1953 г.р., народный депутат Украины V созыва (далее нд-V), проживает в г. Киеве
3 Чорновил Тарас Вячеславович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
4 Богословская Инна Германовна 1960 г.р., заместитель министра юстиции Украины, проживает в г. Харькове
5 Шуфрич Нестор Иванович 1966 г.р., министр МЧС Украины, проживает в г. Киеве
6 Азаров Николай Янович 1947 г.р., первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины, проживает в г. Киеве
7 Ахметов Ринат Леонидович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
8 Ефремов Александр Сергеевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске
9 Звягильский Ефим Леонидович 1933 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
10 Колесников Борис Викторович 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
11 Богуслаев Вячеслав Александрович 1938 г.р., нд-V, проживает в с. Солнечное Запорожской области
12 Скудар Георгий Маркович 1942 г.р., нд-V, проживает в г. Краматорск Донецкой области
13 Рыбак Владимир Васильевич 1946 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве
14 Клюев Андрей Петрович 1964 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Донецке
15 Янковский Николай Андреевич 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Горловка Донецкой области
16 Литвинов Леонид Федорович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Енакиево Донецкой области
17 Васильев Геннадий Андреевич 1953 г.р., временно не работает, проживает в г. Донецке
18 Ландик Валентин Иванович 1946 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
19 Тихонов Виктор Николаевич 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске
20 Табачник Яков Пиневич 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
21 Пригодский Антон Викентиевич 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области
22 Джарты Василий Георгиевич 1958 г.р., министр охраны окружающей среды, проживает в г. Макеевка Донецкой области
23 Бахтеева Татьяна Дмитриевна 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
24 Стоян Александр Николаевич 1943 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
25 Хара Василий Георгиевич 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
26 Турманов Виктор Иванович 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
27 Лукаш Елена Леонидовна 1976 г.р., первый заместитель министра Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве
28 Кивалов Сергей Васильевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
29 Дейч Борис Давидович 1938 г.р., нд-V, проживает в г. Судак АРК
30 Костусев Алексей Алексеевич 1954 г.р., председатель Антимонопольного комитета Украины, проживает в г. Киеве
31 Пискун Святослав Михайлович 1959 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
32 Савчук Александр Владимирович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Мариуполь Донецкой области
33 Белый Алексей Петрович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
34 Табачник Дмитрий Владимирович 1963 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве
35 Киселев Василий Алексеевич 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Симферополе
36 Петров Борис Федорович 1952 г.р., нд-V, проживает в с. Нижняя Хортица Запорожской области
37 Горбаль Василий Михайлович 1971 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
38 Климов Леонид Михайлович 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Одессе
39 Круглов Николай Петрович 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Николаеве
40 Сафиуллин Равиль Сафович 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
41 Кузьмук Александр Иванович 1954 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве
42 Волков Александр Анатолиевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
43 Прасолов Игорь Николаевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
44 Пеклушенко Александр Николаевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
45 Прокопенко Виктор Евгеньевич (умер 18 августа с.г.)
46 Левочкин Сергей Владимирович 1972 г.р., руководитель аппарата премьер-министра Украины, проживает в г. Киеве
47 Макеенко Владимир Владимирович 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
48 Герман Анна Николаевна 1959 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
49 Бойко Юрий Анатолиевич 1958 г.р., министр топлива и энергетики Украины, проживает в г. Рубежное Луганской области
50 Павленко Эдуард Иванович 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
51 Гуменюк Игорь Николаевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
52 Колоцей Юрий Александрович 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
53 Кинах Анатолий Кириллович 1954 г.р., министр экономики Украины, проживает в г. Киеве
54 Лещинский Александр Олегович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
55 Прутник Эдуард Анатолиевич 1973 г.р., председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания, проживает в г. Киеве
56 Джига Николай Васильевич 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
57 Момот Сергей Васильевич 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
58 Самойленко Юрий Павлович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Днепропетровске
59 Вилкул Александр Юриевич 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Кривой Рог Днепропетровской области
60 Бевзенко Валерий Федорович 1946 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
61 Корж Павел Петрович 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Днепропетровске
62 Клюев Сергей Петрович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
63 Акимова Ирина Михайловна 1960 г.р., генеральный директор аналитического центра "Бюро Экономических и Социальных технологий", проживает в г. Киеве
64 Малишев Владимир Степанович 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
65 Ларин Сергей Николаевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
66 Мальцев Владимир Александрович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области
67 Лавринович Александр Владимирович 1956 г.р., министр юстиции Украины, проживает в г. Киеве
68 Сухой Ярослав Михайлович 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
69 Кий Сергей Викторович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Ясинувата Донецкой области
70 Коржев Анатолий Леонидович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
71 Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
72 Ярощук Владимир Иванович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
73 Васильев Александр Андреевич 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
74 Воропаев Юрий Николаевич 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
75 Папиев Михаил Николаевич 1960 г.р., министр труда и социальной политики Украины, проживает в г. Киеве
76 Вечерко Владимир Николаевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
77 Геллер Евгений Борисович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
78 Сивкович Владимир Леонидович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
79 Сандлер Дмитрий Михайлович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
80 Мельник Станислав Анатолиевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
81 Тулуб Сергей Борисович 1953 г.р., министр угольной промышленности Украины, проживает в г. Киеве
82 Демянко Николай Иванович 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
83 Толстоухов Анатолий Владимирович 1956 г.р., министр Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве
84 Коновалюк Валерий Ильич 1966 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве
85 Чертков Юрий Дмитриевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
86 Саламатин Дмитрий Альбертович 1965 г.р., нд-V, проживает в с. Тарасовка Киевской области
87 Дарда Александр Панасович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области
88 Климец Павел Анатолиевич 1967 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
89 Слаута Виктор Андреевич 1952 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве
90 Янукович Виктор Викторович 1981 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
91 Хомутинник Виталий Юриевич 1976 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
92 Лелюк Алексей Владимирович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
93 Головатый Сергей Петрович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
94 Казак Владимир Васильевич 1959 г.р., генеральный директор "Укрзалізниці", проживает в г. Донецке
95 Мхитарян Нвер Мнацаканович 1960 г.р., находится в кадровом резерве Верховной Рады Украины, проживает в г. Киеве
96 Деркач Андрей Леонидович 1967 г.р., генеральный директор ДК "Укратомпром", проживает в г. Киеве
97 Попов Александр Павлович 1960 г.р., министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, проживает в г. Комсомольск Полтавской области
98 Зубок Владимир Владимирович 1958 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
99 Грицак Василий Николаевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Обухов Киевской области
100 Хмельницкий Василий Иванович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
101 Букаев Валерий Александрович 1976 г.р., президент футбольного клуба "Заря", проживает в г. Краснодон Луганской области
102 Мирный Иван Николаевич 1954 г.р., вице-президент по общим вопросам авиакомпания "Еес-авиа" ЛТД, проживает в г. Киеве
103 Яцуба Владимир Григорьевич 1947 г.р., министр регионального развития и строительства Украины, проживает в г. Киеве
104 Гуреев Василий Николаевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
105 Новикова Юлия Владимировна 1977 г.р., председатель наблюдательного совета Николаевского комбината хлебопродуктов, проживает в г. Киеве
106 Рева Дмитрий Алексеевич 1975 г.р., генеральный директор ООО "Производственное коммерческое предприятие ДЕМИ", проживает в г. Артемовск Донецкой области
107 Харлим Валерий Михайлович 1972 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве
108 Лисин Николай Павлович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
109 Плохой Игорь Иванович 1968 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве
110 Злочевский Николай Владиславович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
111 Іванющенко Юрий Владимирович 1959 г.р., президент ООО "УГК-2000", проживает в г. Єнакієве Донецкой области
112 Солошенко Николай Павлович 1950 г.р., главный советник ООО "Металлургический завод "Днепросталь", проживает в г. Новомосковск Днепропетровской области
113 Присяжнюк Николай Владимирович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Житомире
114 Царев Олег Анатолиевич 1970 г.р., нд-V, проживает в с. Старые Кодаки Днепропетровской области
115 Смитюх Григорий Евдокимович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
116 Потапов Василий Иванович 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
117 Орлов Андрей Викторович 1970 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
118 Скубашевский Станислав Валерианович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
119 Демишкан Владимир Федорович 1949 г.р., председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины, проживает в г. Киеве
120 Един Александр Иосифович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
121 Лебедев Павел Валентинович 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
122 Святаш Дмитрий Владимирович 1971 г.р., нд-V, проживает в г. Харькове
123 Мошак Сергей Николаевич 1965 г.р., помощник-консультант народного депутата Украины, проживает в г. Киеве
124 Кравец Андрей Виталиевич 1973 г.р., заместитель министра Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве
125 Притыка Дмитрий Никитович 1942 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
126 Ландик Владимир Иванович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске
127 Селиваров Андрей Борисович 1972 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
128 Горошкевич Александр Сергеевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Львове
129 Сулковский Павел Игнатьевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
130 Бондик Валерий Анатолиевич 1964 г.р., первый заместитель министра юстиции Украины, проживает в г. Киеве
131 Матвийчук Эдуард Леонидович 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Ужгороде
132 Тедеев Эльбрус Сосланович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
133 Ковалева Юлия Викторовна 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Харькове
134 Бурлаков Павел Николаевич 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области
135 Чечетов Михаил Васильевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
136 Плотников Алексей Виталиевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
137 Комар Николай Степанович 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
138 Засуха Татьяна Владимировна 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
139 Вернидубов Иван Васильевич 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Севастополе
140 Журавко Алексей Валериевич 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
141 Шенцев Дмитрий Алексеевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
142 Шпенов Дмитрий Юриевич 1978 г.р., генеральный директор ООО "институт стратегических исследований", проживает в г. Кривой Рог Днепропетровской области
143 Мирошниченко Юрий Романович 1970 г.р., нд-V, проживает в смт Чабаны Киевской области
144 Мироненко Михаил Иванович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Сумах
145 Супруненко Александр Иванович 1971 г.р., директор ООО "Юридический центр "Эквитас", проживает в г. Киеве
146 Бондаренко Елена Анатолиевна 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
147 Колесников Дмитрий Валериевич 1972 г.р., первый заместитель министра промышленной политики Украины, проживает в г. Кривой Рог
148 Ильяшев Григорий Алексеевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске
149 Пшонка Артем Викторович 1976 г.р., нд-V, проживает в г. Краматорск Донецкой области
150 Бондаренко Виктор Викторович 1967 г.р., нд-V, проживает в пгт Козин Киевской области
151 Бережная Ирина Григорьевна 1980 г.р., частный нотариус, проживает в г. Киеве
152 Глазунов Сергей Николаевич 1958 г.р., первый заместитель министра охраны окружающей среды Украины, проживает в г. Кривой Рог
153 Мороко Юрий Николаевич 1953 г.р., генеральный директор ООО "ММДС-Украина", проживает в г. Киеве
154 Писарь Петр Иванович 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Львове
155 Лукьянов Владислав Валентинович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
156 Лысов Игорь Владимирович 1958 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
157 Шкиря Игорь Николаевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
158 Наконечный Владимир Леонтиевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
159 Титенко Сергей Михайлович 1954 г.р., глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, проживает в г. Киеве
160 Синица Артем Николаевич 1975 г.р., нд-V, проживает в г. Чернигове
161 Фесенко Леонид Иванович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске
162 Горина Ирина Анатольевна 1967 г.р., генеральный директор ООО "Консент", проживает в г. Киеве
163 Кожара Леонид Александрович 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
164 Щербань Артем Владимирович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
165 Глущенко Игорь Николаевич 1962 г.р., президент НАК "Энергетическая компания Украины", проживает в г. Донецке
166 Черноморов Александр Николаевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Ялта АРК
167 Каракай Юрий Васильевич 1967 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
168 Борт Виталий Петрович 1972 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
169 Маньковский Григорий Владимирович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Чернигове
170 Демидко Владимир Николаевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
171 Калюжный Виталий Анатолиевич 1979 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке
172 Корж Виктор Петрович 1957 г.р., министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, проживает в г. Киеве
173 Попеску Иван Васильевич 1964 г.р., нд-V, проживает в с. Нижние Петривцы Черновицкой области
174 Зубец Михаило Васильевич 1938 г.р., нд-V, проживает в г.Киеве
БЮТ (157 мандатов)
1 Тимошенко Юлия Владимировна 1960 г.р., председатель политической партии "Батьківщина", проживает в г. Днепропетровске
2 Турчинов Александр Валентинович 1964 г.р., первый заместитель секретаря СНБО Украины, проживает в г. Киеве
3 Томенко Николай Владимирович 1964 г.р., директор Института политики, проживает в г. Киеве
4 Винский Иосиф Викентиевич 1956 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
5 Шевченко Андрей Виталиевич 1976 г.р., журналист-эксперт международной общественной организации "Интерньюз-Украина", проживает в г. Фастов Киевской области
6 Пинзеник Виктор Михайлович 1954 г.р., временно не работает (далее врнр; депутаты 5-го созыва, сдавшие мандаты, подпали под определение “временно не работает”) , проживает в г. Киеве
7 Омельченко Григорий Емельянович 1951 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
8 Курило Виталий Семенович 1957 г.р., ректор Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко, проживает в г. Луганске
9 Петрук Николай Николаевич 1950 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
10 Корнийчук Евгений Владимирович 1966 г.р., старший преподаватель Дипломатической академии при МИД Украины, проживает в г. Яготин Киевской области
11 Белорус Олег Григорьевич 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
12 Федорчук Ярослав Петрович 1936 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
13 Суслов Евгений Иванович 1981 г.р., врнр, проживает в г. Сквира Киевской области
14 Шкиль Андрей Васильевич 1963 г.р., президент Всеукраинской общественной организации "Фонд украино-европейских инициатив", проживает в г. Киеве
15 Волынец Михаил Яковлевич 1956 г.р., председатель Независимого профсоюза горняков Украины, проживает в г. Красноармийск Донецкой области
16 Семинога Анатолий Иванович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
17 Сас Сергей Владимирович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
18 Таран Виктор Васильевич 1941 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
19 Зубов Валентин Сергеевич 1946 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
20 Кирильчук Евгений Иванович 1940 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
21 Шевчук Сергей Владимирович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
22 Яворивский Владимир Александрович 1942 г.р., председатель Национального союза писателей Украины, проживает в г. Киеве
23 Кожемякин Андрей Анатолиевич 1965 г.р., в распоряжении председателя СБУ на должности зампредседателя СБУ, проживает в г. Киеве
24 Терехин Сергей Анатолиевич 1963 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
25 Соболев Сергей Владиславович 1961 г.р., руководитель группы экспертов ООО "СЕА", проживает в с. Новые Безрадичи Киевской области
26 Сапожник Виктор Дмитриевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
27 Губский Богдан Владимирович 1963 г.р., председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI в.", проживает в г. Киеве
28 Кальченко Валерий Михайлович 1947 г.р., пенсионер, проживает в г. Кировограде
29 Ляшко Олег Валериевич 1972 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
30 Мостипан Ульяна Николаевна 1944 г.р., пенсионерка, проживает в г. Киеве
31 Одарченко Юрий Виталиевич 1960 г.р., врнр, проживает в г. Херсоне
32 Левцун Владимир Иванович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
33 Воротнюк Игорь Борисович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
34 Забзалюк Роман Омельянович 1960 г.р., врнр, проживает в с. Баловне Николаевской области
35 Шлемко Дмитрий Васильевич 1950 г.р., врнр, проживает в г. Ивано-Франковске
36 Курпиль Степан Владимирович 1959 г.р., директор по вопросам стратегии ЗАО "Издательский Дом "Высокий Замок", проживает в г. Львове
37 Деревляній Василий Тимофеевич 1962 г.р., председатель Тернопольской облорганизации партии "Родина", проживает в с. Билоскирка Тернопольской области
38 Буряк Сергей Васильевич 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
39 Сушкевич Валерий Михайлович 1954 г.р., президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, проживает в г. Киеве
40 Петренко Вадим Михайлович 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Полтаве
41 Васадзе Тариэл Шакрович 1947 г.р., президент ОАО "Украинская автомобильная корпорация", проживает в г. Киеве
42 Гринив Игорь Алексеевич 1961 г.р., президент юридической компании ООО "Среднеевропейское агентство", проживает в г. Киеве
43 Фельдман Александр Борисович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Харькове
44 Веревский Андрей Михайлович 1974 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
45 Баграев Николай Георгиевич 1964 г.р., президент ЗАО "Таврические игры", проживает в г. Киеве
46 Немыря Григорий Михайлович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
47 Сигал Евгений Яковлевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
48 Корж Виталий Терентий 1938 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
49 Абдуллин Александр Рафкатович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
50 Полохало Владимир Иванович 1949 г.р., врнр, проживает в смт Коцюбинске Киевской области
51 Осика Сергей Григорьевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
52 Гасюк Петр Петрович 1951 г.р., врнр, проживает в г. Черновцы
53 Ковзель Николай Олегович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Львове
54 Седельник Иван Иванович 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Сумы
55 Шепелев Александр Александрович 1970 г.р., врнр, проживает в г. Донецке
56 Лукьянчук Руслан Валериевич 1972 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
57 Мищенко Сергей Григорьевич 1971 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
58 Портнов Андрей Владимирович 1973 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
59 Логвиненко Алексей Степанович 1955 г.р., директор ГП НИИ "Региональной политики" Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, проживает в г. Харькове
60 Филенко Владимир Филиппович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
61 Скибинецкий Александр Матвей 1947 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
62 Жеваго Константин Валентинович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве
63 Сивульский Николай Иванович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
64 Сенченко Андрей Виленович 1959 г.р., врнр, проживает в г. Симферополе
65 Куровский Иван Иванович 1951 г.р., генеральный директор ООО "Конур" Жилья, проживает в г. Киеве
66 Королевская Наталия Юриевна 1975 г.р., врнр, проживает в г. Луганске
67 Кеменяш Александр Михайлович 1965 г.р., врнр, проживает в г. Свалява Закарпатской области
68 Кравчук Петр Константинович 1962 г.р., врнр, проживает в с. Липы Волынской области
69 Буряк Александр Васильевич 1970 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
70 Кириленко Иван Григорьевич 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
71 Денисова Людмила Леонтиевна 1960 г.р., врнр, проживает в г. Симферополе
72 Костенко Павел Иванович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
73 Пашинский Сергей Владимирович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
74 Писарь Валерий Владимирович 1980 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
75 Шишкина Елина Викторовна 1982 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
76 Макиенко Владимир Петрович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
77 Крук Юрий Борисович 1941 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
78 Рыбаков Игорь Александрович 1976 г.р., врнр, проживает в г. Одессе
79 Яценко Антон Владимирович 1977 г.р., и.о. старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, проживает в г. Киеве
80 Шаго Евгений Петрович 1941 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
81 Сербин Юрий Сергеевич 1949 г.р., президент ООО "Экобуд", проживает в г. Киеве
82 Шишкина Зоя Леонидовна 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
83 Чудновский Виталий Олегович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
84 Трындюк Юрий Григорьевич 1968 г.р., врнр, проживает в г. Севастополе
85 Боднар Ольга Борисович 1965 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
86 Олийник Святослав Васильевич 1975 г.р., врнр, проживает в г. Днепропетровске
87 Чепинога Виталий Михайлович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
88 Лабунская Анжелика Викторовна 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
89 Бондаренко Елена Федоровна 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
90 Ересько Игорь Геннадиевич 1956 г.р., врнр, проживает в г. Черкассах
91 Полунеев Юрий Владимирович 1956 г.р., президент Международного института менеджмента (МИМ-Киев), проживает в г. Киеве
92 Шаманов Валерий Викторович 1968 г.р., врнр, проживает в г. Алчевск Луганской области
93 Зозуля Руслан Петрович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Белгород-Днестровский Одесской области
94 Шустик Елена Юрьевна 1968 г.р., гендиректор ООО "Украинская законодательно-консалтинговая компания", проживает в г. Киеве
95 Шевчук Олег Борисович 1968 г.р., директор Института информационного общества, проживает в г. Киеве
96 Лозинский Виктор Александрович 1963 г.р., гендиректор сельскохозяйственного ООО "Манжурка", проживает в г. Киеве
97 Кузьменко Петр Павлович 1954 г.р., врнр, проживает в г. Умань Черкасской области
98 Буджерак Александр Александрович 1943 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
99 Камчатный Валерий Григорьевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Харькове
100 Бондаренко Владимир Дмитриевич 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
101 Лукашук Олег Григорьевич 1951 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
102 Передерий Вячеслав Григорьевич 1943 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
103 Ветвицкий Дмитрий Александрович 1968 г.р., председатель правления благотворительной организации "Фонд общественных инициатив "Эволюция", проживает в г. Днепропетровске
104 Радковский Олег Владимирович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Одессе
105 Данилов Виталий Богданович 1967 г.р., президент ООО "Юридическая фирма "ДИКЕ", проживает в г. Харькове
106 Арутюнов Гарегин Рафаелович 1964 г.р., предприниматель, проживает в г. Днепропетровске
107 Радовец Арнольд Анатолиевич 1937 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
108 Глусь Степан Карлович 1947 г.р., врнр, проживает в г. Немиров Винницкой области
109 Бабаев Олег Мейданович 1965 г.р., президент ООО "Футбольный клуб "Ворскла", проживает в г. Кременчуг Полтавской области
110 Гнаткевич Юрий Васильевич 1940 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
111 Задирко Геннадий Александрович 1967 г.р., помощник-консультант народного депутата Украины, проживает в г. Николаеве
112 Бирюк Лев Васильевич 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Хмельницком
113 Кандидат снят до выборов
114 Бондарев Константин Анатолиевич 1972 г.р., член правления региональной общественной организации "Право народа", проживает в с. Грузкое Киевской области
115 Денькович Иван Васильевич 1963 г.р., заместитель председателя Львовского областного совета, проживает в г. Львове
116 Пудов Борис Николаевич 1951 г.р., председатель Киевской городской организации Общества содействия обороне Украины, проживает в с. Софиевская Борщаговка Киевской области
117 Поживанов Михаил Александрович 1960 г.р., председатель общественной организации "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", проживает в г. Киеве
118 Крупко Петр Николаевич 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
119 Кандидат снят до выборов
120 Малич Олег Владимирович 1960 г.р., заместитель председателя Наблюдательного совета АО "Киевская передвижная механизирована колонна-2", проживает в г. Киеве
121 Скубенко Владимир Петрович 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
122 Дончак Владимир Андреевич 1947 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
123 Зимин Евгений Игоревич 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
124 Константинов Евгений Семенович 1937 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
125 Черкасский Игорь Борисович 1970 г.р., председатель Совета директоров ЗАО "Страховая компания "Кредо-Классик", проживает в г. Киеве
126 Косив Михаил Васильевич 1934 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
127 Рябека Александр Григорьевич 1959 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
128 Дубовой Александр Федорович 1976 г.р., президент Международной благотворительной организации "Фонд Добра и Любви", проживает в г. Киеве
129 Соколов Михаил Владимирович 1967 г.р., исполняющий обязанности директора ООО "Технофарма", проживает в г. Днепропетровске
130 Гейман Олег Айзикович 1957 г.р., директор ГП "Завод "Радиореле", проживает в г. Харькове
131 Мовчан Павел Михайлович 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
132 Подгорный Сергей Петрович 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
133 Черпицкий Олег Зенович 1964 г.р., врнр, проживает в г. Житомире
134 Кондратюк Елена Константиновна 1970 г.р., директор ООО "Пиар-агенство "Радник", проживает в г. Киеве
135 Давимука Степан Антонович 1947 г.р., вице-президент Украинского фонда "Общественное мнение", г. Львов, проживает в г. Киеве
136 Трегубов Юрий Валентинович 1973 г.р., заместитель прокурора Днепропетровской области, проживает в г. Днепропетровске
137 Савченко Игорь Васильевич 1966 г.р., генеральный директор КП "Институт земельных отношений Киевской области", проживает в г. Киеве
138 Крайний Валерий Григорьевич 1948 г.р., заместитель председателя правления ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод", проживает в г. Запорожье
139 Бородин Всеволод Владимирович 1963 г.р., руководитель департамента исполнительного секретариата политсовета партии "Батьківщина", проживает в г. Киеве
140 Семерак Остап Михайлович 1972 г.р., заместитель главы Киевской областной государственной администрации, проживает в г. Киеве
141 Прокопчук Юрий Владимирович 1964 г.р., военный пенсионер, проживает в г. Корец Ровенской области
142 Иваненко Владимир Григорьевич 1955 г.р., тренер-преподаватель ДЮСШ "Виктория" комитета по физической культуре и спорту Черкасского горисполкома, проживает в г. Черкассах
143 Ливинский Михаил Александрович 1969 г.р., главный консультант Аппарата Верховной Рады Украины, проживает в г. Киеве
144 Бабенко Валерий Борисович 1964 г.р., помощник первого заместителя секретаря РНБО Украины, проживает в г. Киеве
145 Пономаренко Александр Владимирович 1963 г.р., заместитель председателя правления Акционерного банка "Брокбизнесбанк", проживает в г. Киеве
146 Богдан Руслан Дмитриевич 1972 г.р., первый заместитель директора ООО "Энерготорг", проживает в г. Киеве
147 Уколов Виктор Александрович 1968 г.р., руководитель департамента исполнительного секретариата политсовета партии "Батьківщ ина", проживает в г. Киеве
148 Каплиенко Владимир Владимирович 1970 г.р., врнр, проживает в г. Одессе
149 Сорочинская-Кириленко Раиса Николаевна 1946 г.р., пенсионерка, проживает в г. Киеве
150 Филипчук Георгий Георгиевич 1950 г.р., ведущий научный сотрудник Института педагогического образования и образования взрослых АПН Украины, проживает в г. Киеве
151 Олийник Виктор Степанович 1972 г.р., советник председателя Волынского областного совета, проживает в с. Летниче Волынской области
152 Трайдук Николай Федорович 1951 г.р., председатель Дзержинского районного совета в городе Кривой Рог, проживает в г. Кривой Рог
153 Гацко Валерий Петрович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Запорожье
154 Барвиненко Виталий Дмитриевич 1981 г.р., председатель Одесской областной организации партии "Батьківщина", проживает в г. Одессе
155 Коротюк Вадим Иванович 1963 г.р., врнр, проживает в г. Днепродзержинск
156 Добряк Евгений Дмитриевич 1973 г.р., ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института экологии и медицины, проживает в г. Киеве
157 Трофименко Вадим Всеволодович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Запорожье
158 Велижанский Сергей Константинович 1960 г.р., председатель Наблюдательного совета ОАО "Крымжелезобетон", проживает в г. Симферополе
159 Кравчук Василий Петрович 1967 г.р., председатель Теофипольского районного совета, проживает в с. Волица Хмельницкой области
НУ-НС (72 мандата) 1 Луценко Юрий Виталиевич 1964 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
2 Кириленко Вячеслав Анатолиевич 1968 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
3 Яценюк Арсений Петрович 1974 г.р., министр иностранных дел Украины, проживает в г. Киеве
4 Гриценко Анатолий Степанович 1957 г.р., министр обороны Украины, проживает в г. Киеве
5 Катеринчук Николай Дмитриевич 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
6 Герасимюк Ольга Владимировна 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
7 Павленко Юрий Алексеевич 1975 г.р., глава Житомирской областной государственной администрации, проживает в г. Киеве
8 Ляпина Ксения Михайловна 1964 г.р., руководитель аналитической группы общественной организации "Институт конкурентного общества", проживает в г. Киеве
9 Князевич Руслан Петрович 1974 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
10 Арьев Владимир Игоревич 1975 г.р., директор ООО "Студия" "Смена", проживает в г. Киеве
11 Тарасюк Борис Иванович 1949 г.р., председатель Народного Руха Украины, проживает в г. Киеве
12 Григорович Лилия Степановна 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
13 Омельченко Александр Александрович 1938 г.р., президент общественной организации "Клуб голів громад України", проживает в г. Киеве
14 Онищук Николай Васильевич 1957 г.р., первый заместитель председателя Союза юристов Украины, проживает в г. Киеве
15 Вакарчук Святослав Иванович 1975 г.р., музыкант ООО "Суперсимметрия", проживает в г. Киеве
16 Костенко Юрий Иванович 1951 г.р., председатель Украинской Народной Партии, проживает в г. Киеве
17 Сподаренко Иван Васильевич 1931 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
18 Оробец Олеся Юриевна 1982 г.р., частный предприниматель, проживает в г. Киеве
19 Геращенко Ирина Владимировна 1971 г.р., президент информационного агентства УНИАН, проживает в г. Киеве
20 Ключковский Юрий Богданович 1949 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
21 Жвания Давид Важаевич 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
22 Матвиенко Анатолий Сергеевич 1953 г.р., председатель Украинской республиканской партии “Собор”, президент Института открытой политики, проживает в г. Киеве
23 Плющ Иван Степанович 1941 г.р., секретарь СНБО Украины, проживает в г. Киеве
24 Ехануров Юрий Иванович 1948 г.р., президент Института конкурентного общества, проживает в г. Киеве
25 Стретович Владимир Николаевич 1958 г.р., председатель Партии Христианско-демократический Союз, проживает в г. Киеве
26 Куйбида Василий Степанович 1958 г.р., заместитель председателя Народного Руха Украины, проживает в г. Львове
27 Джемилев Мустафа 1943 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
28 Стельмах Владимир Семенович 1939 г.р., председатель Национального банка Украины, проживает в г. Киеве
29 Стецькив Тарас Степанович 1964 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
30 Заец Иван Александрович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
31 Каськив Владислав Владимирович 1973 г.р., председатель правления общественной организации "Институт политического развития", проживает в г. Киеве
32 Поляченко Владимир Аврумович 1938 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
33 Шемчук Виктор Викторович 1970 г.р., зам Генерального прокурора Украины - прокурор АРК, проживает в г. Симферополе
34 Гуменюк Олег Иванович 1970 г.р., руководитель центрального исполнительного комитета НСНУ, проживает в г. Киеве
35 Полянчич Михаил Михайлович 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
36 Зварич Роман Михайлович 1953 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
37 Доний Александр Сергеевич 1969 г.р., президент общественной организации "Центр исследований политических ценностей", проживает в г. Киеве
38 Коваль Вячеслав Станиславович 1945 г.р., заместитель председателя Народного Руха Украины, проживает в г. Киеве
39 Ющенко Петр Андреевич 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве
40 Кроль Игорь Иванович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Мукачево Закарпатской области
41 Москаль Геннадий Геннадиевич 1950 г.р., президент юридической компании "Правозахист", проживает в г. Киеве
42 Слободян Александр Вячеславович 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
43 Мойсик Владимир Романович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
44 Билозир Оксана Владимировна 1957 г.р., профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, проживает в г. Киеве
45 Новиков Олег Владимирович 1967 г.р., заместитель директора ООО "Охранная компания "Варяг", проживает в г. Киеве
46 Стойко Иван Михайлович 1961 г.р., глава Тернопольской областной государственной администрации, проживает в г. Тернополе
47 Вязивский Владимир Михайлович 1963 г.р., врнр, проживает в г. Червоноград Львовской области
48 Мартыненко Николай Владимирович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
49 Лукьянова Екатерина Евгеньевна 1969 г.р., заместитель председателя политической партии "Вперед, Украино!", частный предприниматель, проживает в г. Виннице
50 Клименко Александр Иванович 1965 г.р., финансовый директор ООО "Лизинг – Центр", проживает в г. Донецке
51 Шкутяк Зиновий Васильевич 1948 г.р., врнр, проживает в г. Ивано-Франковске
52 Кучеренко Алексей Юриевич 1961 г.р., руководитель исполкома Киевской областной организации НСНУ, проживает в г. Киеве
53 Стець Юрий Ярославович 1975 г.р., генеральный продюсер ЧП в форме ООО "Телерадиокомпания" НБМ", проживает в г. Киеве
54 Ткач Роман Владимирович 1962 г.р., глава Ивано-Франковской областной государственной администрации, проживает в с. Ямница Ивано-Франковской области
55 Довгий Станислав Алексеевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
56 Тополов Виктор Семенович 1945 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
57 Куликов Кирилл Борисович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
58 Кармазин Юрий Анатолиевич 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
59 Третьяков Александр Юриевич 1970 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
60 Петёвка Василий Васильевич 1967 г.р., Мукачевский городской председатель, проживает в г. Мукачево Закарпатской области
61 Бут Юрий Анатолиевич 1967 г.р., доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин Киевского национального университета культуры и искусств, проживает в г. Киеве
62 Давиденко Андрей Анатолиевич 1976 г.р., советник руководителя Государственного управления делами, проживает в г. Тернополе
63 Аржевитин Станислав Михайлович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
64 Карпук Владимир Георгиевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Луцке
65 Марущенко Владимир Станиславович 1967 г.р., заместитель председателя Партии Христианско-демократический Союз, проживает в г. Киеве
66 Бондарь Александр Николаевич 1955 г.р., заместитель председателя Украинской республиканской партии “Собор”, врнр, проживает в г. Киеве
67 Жебривский Павел Иванович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
68 Палица Игорь Петрович 1972 г.р., председатель правления ОАО "Укрнефть", проживает в г. Яремче Ивано-Франковской области
69 Харовский Сергей Юриевич 1962 г.р., в распоряжении кадров МВД Украины, проживает в г. Киеве
70 Черноволенко Александр Виленович 1955 г.р., председатель Киевской городской организации Народный Рух Украины, проживает в г. Киеве
71 Борисов Валерий Дмитриевич 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве
72 Кульчинский Николай Георгиевич 1947 г.р., редактор газеты «Наше слово», проживает в г. Киеве
Коммунистическая партия Украины (27 мандатов) 1 Симоненко Петр Николаевич 1952 г.р., нд-V, председатель фракции КПУ у Верховной Рады Украины, член Комитета по вопросам правовой политики, проживает в г. Киеве
2 Волынец Евгений Валериевич 1978 г.р., проходчик шахты им. Чапаева, проживает в г. Шахтерск Донецкой области
3 Перестенко Марина Владимировна 1966 г.р., председатель крестьянского (ферм