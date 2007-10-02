Список новых депутатов ВР (вероятный)

По состоянию на 19.30 подсчитано 98,17% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:

Партия регионов – 174

БЮТ – 157

НУ–НС – 72

КПУ – 27

Блок Литвина – 20

Согласно спискам партий - участников досрочных парламентских выборов 2007 года, "проходные" номера занимают:

Партия регионов (174 мандата)

1 Янукович Виктор Федорович 1950 г.р., премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве

2 Богатырева Раиса Васильевна 1953 г.р., народный депутат Украины V созыва (далее нд-V), проживает в г. Киеве

3 Чорновил Тарас Вячеславович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

4 Богословская Инна Германовна 1960 г.р., заместитель министра юстиции Украины, проживает в г. Харькове

5 Шуфрич Нестор Иванович 1966 г.р., министр МЧС Украины, проживает в г. Киеве

6 Азаров Николай Янович 1947 г.р., первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины, проживает в г. Киеве

7 Ахметов Ринат Леонидович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

8 Ефремов Александр Сергеевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске

9 Звягильский Ефим Леонидович 1933 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

10 Колесников Борис Викторович 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

11 Богуслаев Вячеслав Александрович 1938 г.р., нд-V, проживает в с. Солнечное Запорожской области

12 Скудар Георгий Маркович 1942 г.р., нд-V, проживает в г. Краматорск Донецкой области

13 Рыбак Владимир Васильевич 1946 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве

14 Клюев Андрей Петрович 1964 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Донецке

15 Янковский Николай Андреевич 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Горловка Донецкой области

16 Литвинов Леонид Федорович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Енакиево Донецкой области

17 Васильев Геннадий Андреевич 1953 г.р., временно не работает, проживает в г. Донецке

18 Ландик Валентин Иванович 1946 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

19 Тихонов Виктор Николаевич 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске

20 Табачник Яков Пиневич 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

21 Пригодский Антон Викентиевич 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области

22 Джарты Василий Георгиевич 1958 г.р., министр охраны окружающей среды, проживает в г. Макеевка Донецкой области

23 Бахтеева Татьяна Дмитриевна 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

24 Стоян Александр Николаевич 1943 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

25 Хара Василий Георгиевич 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

26 Турманов Виктор Иванович 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

27 Лукаш Елена Леонидовна 1976 г.р., первый заместитель министра Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве

28 Кивалов Сергей Васильевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

29 Дейч Борис Давидович 1938 г.р., нд-V, проживает в г. Судак АРК

30 Костусев Алексей Алексеевич 1954 г.р., председатель Антимонопольного комитета Украины, проживает в г. Киеве

31 Пискун Святослав Михайлович 1959 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

32 Савчук Александр Владимирович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Мариуполь Донецкой области

33 Белый Алексей Петрович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

34 Табачник Дмитрий Владимирович 1963 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве

35 Киселев Василий Алексеевич 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Симферополе

36 Петров Борис Федорович 1952 г.р., нд-V, проживает в с. Нижняя Хортица Запорожской области

37 Горбаль Василий Михайлович 1971 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

38 Климов Леонид Михайлович 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Одессе

39 Круглов Николай Петрович 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Николаеве

40 Сафиуллин Равиль Сафович 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

41 Кузьмук Александр Иванович 1954 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве

42 Волков Александр Анатолиевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

43 Прасолов Игорь Николаевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

44 Пеклушенко Александр Николаевич 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

45 Прокопенко Виктор Евгеньевич (умер 18 августа с.г.)

46 Левочкин Сергей Владимирович 1972 г.р., руководитель аппарата премьер-министра Украины, проживает в г. Киеве

47 Макеенко Владимир Владимирович 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

48 Герман Анна Николаевна 1959 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

49 Бойко Юрий Анатолиевич 1958 г.р., министр топлива и энергетики Украины, проживает в г. Рубежное Луганской области

50 Павленко Эдуард Иванович 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

51 Гуменюк Игорь Николаевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

52 Колоцей Юрий Александрович 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

53 Кинах Анатолий Кириллович 1954 г.р., министр экономики Украины, проживает в г. Киеве

54 Лещинский Александр Олегович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

55 Прутник Эдуард Анатолиевич 1973 г.р., председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания, проживает в г. Киеве

56 Джига Николай Васильевич 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

57 Момот Сергей Васильевич 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

58 Самойленко Юрий Павлович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Днепропетровске

59 Вилкул Александр Юриевич 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Кривой Рог Днепропетровской области

60 Бевзенко Валерий Федорович 1946 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

61 Корж Павел Петрович 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Днепропетровске

62 Клюев Сергей Петрович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

63 Акимова Ирина Михайловна 1960 г.р., генеральный директор аналитического центра "Бюро Экономических и Социальных технологий", проживает в г. Киеве

64 Малишев Владимир Степанович 1950 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

65 Ларин Сергей Николаевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

66 Мальцев Владимир Александрович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области

67 Лавринович Александр Владимирович 1956 г.р., министр юстиции Украины, проживает в г. Киеве

68 Сухой Ярослав Михайлович 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

69 Кий Сергей Викторович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Ясинувата Донецкой области

70 Коржев Анатолий Леонидович 1944 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

71 Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

72 Ярощук Владимир Иванович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

73 Васильев Александр Андреевич 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

74 Воропаев Юрий Николаевич 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

75 Папиев Михаил Николаевич 1960 г.р., министр труда и социальной политики Украины, проживает в г. Киеве

76 Вечерко Владимир Николаевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

77 Геллер Евгений Борисович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

78 Сивкович Владимир Леонидович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

79 Сандлер Дмитрий Михайлович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

80 Мельник Станислав Анатолиевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

81 Тулуб Сергей Борисович 1953 г.р., министр угольной промышленности Украины, проживает в г. Киеве

82 Демянко Николай Иванович 1947 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

83 Толстоухов Анатолий Владимирович 1956 г.р., министр Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве

84 Коновалюк Валерий Ильич 1966 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве

85 Чертков Юрий Дмитриевич 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

86 Саламатин Дмитрий Альбертович 1965 г.р., нд-V, проживает в с. Тарасовка Киевской области

87 Дарда Александр Панасович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области

88 Климец Павел Анатолиевич 1967 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

89 Слаута Виктор Андреевич 1952 г.р., вице-премьер-министр Украины, проживает в г. Киеве

90 Янукович Виктор Викторович 1981 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

91 Хомутинник Виталий Юриевич 1976 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

92 Лелюк Алексей Владимирович 1969 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

93 Головатый Сергей Петрович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

94 Казак Владимир Васильевич 1959 г.р., генеральный директор "Укрзалізниці", проживает в г. Донецке

95 Мхитарян Нвер Мнацаканович 1960 г.р., находится в кадровом резерве Верховной Рады Украины, проживает в г. Киеве

96 Деркач Андрей Леонидович 1967 г.р., генеральный директор ДК "Укратомпром", проживает в г. Киеве

97 Попов Александр Павлович 1960 г.р., министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, проживает в г. Комсомольск Полтавской области

98 Зубок Владимир Владимирович 1958 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

99 Грицак Василий Николаевич 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Обухов Киевской области

100 Хмельницкий Василий Иванович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

101 Букаев Валерий Александрович 1976 г.р., президент футбольного клуба "Заря", проживает в г. Краснодон Луганской области

102 Мирный Иван Николаевич 1954 г.р., вице-президент по общим вопросам авиакомпания "Еес-авиа" ЛТД, проживает в г. Киеве

103 Яцуба Владимир Григорьевич 1947 г.р., министр регионального развития и строительства Украины, проживает в г. Киеве

104 Гуреев Василий Николаевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

105 Новикова Юлия Владимировна 1977 г.р., председатель наблюдательного совета Николаевского комбината хлебопродуктов, проживает в г. Киеве

106 Рева Дмитрий Алексеевич 1975 г.р., генеральный директор ООО "Производственное коммерческое предприятие ДЕМИ", проживает в г. Артемовск Донецкой области

107 Харлим Валерий Михайлович 1972 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве

108 Лисин Николай Павлович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

109 Плохой Игорь Иванович 1968 г.р., временно не работает, проживает в г. Киеве

110 Злочевский Николай Владиславович 1966 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

111 Іванющенко Юрий Владимирович 1959 г.р., президент ООО "УГК-2000", проживает в г. Єнакієве Донецкой области

112 Солошенко Николай Павлович 1950 г.р., главный советник ООО "Металлургический завод "Днепросталь", проживает в г. Новомосковск Днепропетровской области

113 Присяжнюк Николай Владимирович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Житомире

114 Царев Олег Анатолиевич 1970 г.р., нд-V, проживает в с. Старые Кодаки Днепропетровской области

115 Смитюх Григорий Евдокимович 1961 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

116 Потапов Василий Иванович 1948 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

117 Орлов Андрей Викторович 1970 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

118 Скубашевский Станислав Валерианович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

119 Демишкан Владимир Федорович 1949 г.р., председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины, проживает в г. Киеве

120 Един Александр Иосифович 1960 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

121 Лебедев Павел Валентинович 1962 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

122 Святаш Дмитрий Владимирович 1971 г.р., нд-V, проживает в г. Харькове

123 Мошак Сергей Николаевич 1965 г.р., помощник-консультант народного депутата Украины, проживает в г. Киеве

124 Кравец Андрей Виталиевич 1973 г.р., заместитель министра Кабинета министров Украины, проживает в г. Киеве

125 Притыка Дмитрий Никитович 1942 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

126 Ландик Владимир Иванович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске

127 Селиваров Андрей Борисович 1972 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

128 Горошкевич Александр Сергеевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Львове

129 Сулковский Павел Игнатьевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

130 Бондик Валерий Анатолиевич 1964 г.р., первый заместитель министра юстиции Украины, проживает в г. Киеве

131 Матвийчук Эдуард Леонидович 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Ужгороде

132 Тедеев Эльбрус Сосланович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

133 Ковалева Юлия Викторовна 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Харькове

134 Бурлаков Павел Николаевич 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Макеевка Донецкой области

135 Чечетов Михаил Васильевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

136 Плотников Алексей Виталиевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

137 Комар Николай Степанович 1945 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

138 Засуха Татьяна Владимировна 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

139 Вернидубов Иван Васильевич 1951 г.р., нд-V, проживает в г. Севастополе

140 Журавко Алексей Валериевич 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

141 Шенцев Дмитрий Алексеевич 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

142 Шпенов Дмитрий Юриевич 1978 г.р., генеральный директор ООО "институт стратегических исследований", проживает в г. Кривой Рог Днепропетровской области

143 Мирошниченко Юрий Романович 1970 г.р., нд-V, проживает в смт Чабаны Киевской области

144 Мироненко Михаил Иванович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Сумах

145 Супруненко Александр Иванович 1971 г.р., директор ООО "Юридический центр "Эквитас", проживает в г. Киеве

146 Бондаренко Елена Анатолиевна 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

147 Колесников Дмитрий Валериевич 1972 г.р., первый заместитель министра промышленной политики Украины, проживает в г. Кривой Рог

148 Ильяшев Григорий Алексеевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске

149 Пшонка Артем Викторович 1976 г.р., нд-V, проживает в г. Краматорск Донецкой области

150 Бондаренко Виктор Викторович 1967 г.р., нд-V, проживает в пгт Козин Киевской области

151 Бережная Ирина Григорьевна 1980 г.р., частный нотариус, проживает в г. Киеве

152 Глазунов Сергей Николаевич 1958 г.р., первый заместитель министра охраны окружающей среды Украины, проживает в г. Кривой Рог

153 Мороко Юрий Николаевич 1953 г.р., генеральный директор ООО "ММДС-Украина", проживает в г. Киеве

154 Писарь Петр Иванович 1955 г.р., нд-V, проживает в г. Львове

155 Лукьянов Владислав Валентинович 1964 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

156 Лысов Игорь Владимирович 1958 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

157 Шкиря Игорь Николаевич 1965 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

158 Наконечный Владимир Леонтиевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

159 Титенко Сергей Михайлович 1954 г.р., глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, проживает в г. Киеве

160 Синица Артем Николаевич 1975 г.р., нд-V, проживает в г. Чернигове

161 Фесенко Леонид Иванович 1949 г.р., нд-V, проживает в г. Луганске

162 Горина Ирина Анатольевна 1967 г.р., генеральный директор ООО "Консент", проживает в г. Киеве

163 Кожара Леонид Александрович 1963 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

164 Щербань Артем Владимирович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

165 Глущенко Игорь Николаевич 1962 г.р., президент НАК "Энергетическая компания Украины", проживает в г. Донецке

166 Черноморов Александр Николаевич 1953 г.р., нд-V, проживает в г. Ялта АРК

167 Каракай Юрий Васильевич 1967 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

168 Борт Виталий Петрович 1972 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

169 Маньковский Григорий Владимирович 1954 г.р., нд-V, проживает в г. Чернигове

170 Демидко Владимир Николаевич 1952 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

171 Калюжный Виталий Анатолиевич 1979 г.р., нд-V, проживает в г. Донецке

172 Корж Виктор Петрович 1957 г.р., министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, проживает в г. Киеве

173 Попеску Иван Васильевич 1964 г.р., нд-V, проживает в с. Нижние Петривцы Черновицкой области

174 Зубец Михаило Васильевич 1938 г.р., нд-V, проживает в г.Киеве

БЮТ (157 мандатов)

1 Тимошенко Юлия Владимировна 1960 г.р., председатель политической партии "Батьківщина", проживает в г. Днепропетровске

2 Турчинов Александр Валентинович 1964 г.р., первый заместитель секретаря СНБО Украины, проживает в г. Киеве

3 Томенко Николай Владимирович 1964 г.р., директор Института политики, проживает в г. Киеве

4 Винский Иосиф Викентиевич 1956 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

5 Шевченко Андрей Виталиевич 1976 г.р., журналист-эксперт международной общественной организации "Интерньюз-Украина", проживает в г. Фастов Киевской области

6 Пинзеник Виктор Михайлович 1954 г.р., временно не работает (далее врнр; депутаты 5-го созыва, сдавшие мандаты, подпали под определение “временно не работает”) , проживает в г. Киеве

7 Омельченко Григорий Емельянович 1951 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

8 Курило Виталий Семенович 1957 г.р., ректор Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко, проживает в г. Луганске

9 Петрук Николай Николаевич 1950 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

10 Корнийчук Евгений Владимирович 1966 г.р., старший преподаватель Дипломатической академии при МИД Украины, проживает в г. Яготин Киевской области

11 Белорус Олег Григорьевич 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

12 Федорчук Ярослав Петрович 1936 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

13 Суслов Евгений Иванович 1981 г.р., врнр, проживает в г. Сквира Киевской области

14 Шкиль Андрей Васильевич 1963 г.р., президент Всеукраинской общественной организации "Фонд украино-европейских инициатив", проживает в г. Киеве

15 Волынец Михаил Яковлевич 1956 г.р., председатель Независимого профсоюза горняков Украины, проживает в г. Красноармийск Донецкой области

16 Семинога Анатолий Иванович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

17 Сас Сергей Владимирович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

18 Таран Виктор Васильевич 1941 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

19 Зубов Валентин Сергеевич 1946 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

20 Кирильчук Евгений Иванович 1940 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

21 Шевчук Сергей Владимирович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

22 Яворивский Владимир Александрович 1942 г.р., председатель Национального союза писателей Украины, проживает в г. Киеве

23 Кожемякин Андрей Анатолиевич 1965 г.р., в распоряжении председателя СБУ на должности зампредседателя СБУ, проживает в г. Киеве

24 Терехин Сергей Анатолиевич 1963 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

25 Соболев Сергей Владиславович 1961 г.р., руководитель группы экспертов ООО "СЕА", проживает в с. Новые Безрадичи Киевской области

26 Сапожник Виктор Дмитриевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

27 Губский Богдан Владимирович 1963 г.р., председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI в.", проживает в г. Киеве

28 Кальченко Валерий Михайлович 1947 г.р., пенсионер, проживает в г. Кировограде

29 Ляшко Олег Валериевич 1972 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

30 Мостипан Ульяна Николаевна 1944 г.р., пенсионерка, проживает в г. Киеве

31 Одарченко Юрий Виталиевич 1960 г.р., врнр, проживает в г. Херсоне

32 Левцун Владимир Иванович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

33 Воротнюк Игорь Борисович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

34 Забзалюк Роман Омельянович 1960 г.р., врнр, проживает в с. Баловне Николаевской области

35 Шлемко Дмитрий Васильевич 1950 г.р., врнр, проживает в г. Ивано-Франковске

36 Курпиль Степан Владимирович 1959 г.р., директор по вопросам стратегии ЗАО "Издательский Дом "Высокий Замок", проживает в г. Львове

37 Деревляній Василий Тимофеевич 1962 г.р., председатель Тернопольской облорганизации партии "Родина", проживает в с. Билоскирка Тернопольской области

38 Буряк Сергей Васильевич 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

39 Сушкевич Валерий Михайлович 1954 г.р., президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, проживает в г. Киеве

40 Петренко Вадим Михайлович 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Полтаве

41 Васадзе Тариэл Шакрович 1947 г.р., президент ОАО "Украинская автомобильная корпорация", проживает в г. Киеве

42 Гринив Игорь Алексеевич 1961 г.р., президент юридической компании ООО "Среднеевропейское агентство", проживает в г. Киеве

43 Фельдман Александр Борисович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Харькове

44 Веревский Андрей Михайлович 1974 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

45 Баграев Николай Георгиевич 1964 г.р., президент ЗАО "Таврические игры", проживает в г. Киеве

46 Немыря Григорий Михайлович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

47 Сигал Евгений Яковлевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

48 Корж Виталий Терентий 1938 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

49 Абдуллин Александр Рафкатович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

50 Полохало Владимир Иванович 1949 г.р., врнр, проживает в смт Коцюбинске Киевской области

51 Осика Сергей Григорьевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

52 Гасюк Петр Петрович 1951 г.р., врнр, проживает в г. Черновцы

53 Ковзель Николай Олегович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Львове

54 Седельник Иван Иванович 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Сумы

55 Шепелев Александр Александрович 1970 г.р., врнр, проживает в г. Донецке

56 Лукьянчук Руслан Валериевич 1972 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

57 Мищенко Сергей Григорьевич 1971 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

58 Портнов Андрей Владимирович 1973 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

59 Логвиненко Алексей Степанович 1955 г.р., директор ГП НИИ "Региональной политики" Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, проживает в г. Харькове

60 Филенко Владимир Филиппович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

61 Скибинецкий Александр Матвей 1947 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

62 Жеваго Константин Валентинович 1974 г.р., нд-V, проживает в г. Киеве

63 Сивульский Николай Иванович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

64 Сенченко Андрей Виленович 1959 г.р., врнр, проживает в г. Симферополе

65 Куровский Иван Иванович 1951 г.р., генеральный директор ООО "Конур" Жилья, проживает в г. Киеве

66 Королевская Наталия Юриевна 1975 г.р., врнр, проживает в г. Луганске

67 Кеменяш Александр Михайлович 1965 г.р., врнр, проживает в г. Свалява Закарпатской области

68 Кравчук Петр Константинович 1962 г.р., врнр, проживает в с. Липы Волынской области

69 Буряк Александр Васильевич 1970 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

70 Кириленко Иван Григорьевич 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

71 Денисова Людмила Леонтиевна 1960 г.р., врнр, проживает в г. Симферополе

72 Костенко Павел Иванович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

73 Пашинский Сергей Владимирович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

74 Писарь Валерий Владимирович 1980 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

75 Шишкина Елина Викторовна 1982 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

76 Макиенко Владимир Петрович 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

77 Крук Юрий Борисович 1941 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

78 Рыбаков Игорь Александрович 1976 г.р., врнр, проживает в г. Одессе

79 Яценко Антон Владимирович 1977 г.р., и.о. старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, проживает в г. Киеве

80 Шаго Евгений Петрович 1941 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

81 Сербин Юрий Сергеевич 1949 г.р., президент ООО "Экобуд", проживает в г. Киеве

82 Шишкина Зоя Леонидовна 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

83 Чудновский Виталий Олегович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

84 Трындюк Юрий Григорьевич 1968 г.р., врнр, проживает в г. Севастополе

85 Боднар Ольга Борисович 1965 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

86 Олийник Святослав Васильевич 1975 г.р., врнр, проживает в г. Днепропетровске

87 Чепинога Виталий Михайлович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

88 Лабунская Анжелика Викторовна 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

89 Бондаренко Елена Федоровна 1955 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

90 Ересько Игорь Геннадиевич 1956 г.р., врнр, проживает в г. Черкассах

91 Полунеев Юрий Владимирович 1956 г.р., президент Международного института менеджмента (МИМ-Киев), проживает в г. Киеве

92 Шаманов Валерий Викторович 1968 г.р., врнр, проживает в г. Алчевск Луганской области

93 Зозуля Руслан Петрович 1966 г.р., врнр, проживает в г. Белгород-Днестровский Одесской области

94 Шустик Елена Юрьевна 1968 г.р., гендиректор ООО "Украинская законодательно-консалтинговая компания", проживает в г. Киеве

95 Шевчук Олег Борисович 1968 г.р., директор Института информационного общества, проживает в г. Киеве

96 Лозинский Виктор Александрович 1963 г.р., гендиректор сельскохозяйственного ООО "Манжурка", проживает в г. Киеве

97 Кузьменко Петр Павлович 1954 г.р., врнр, проживает в г. Умань Черкасской области

98 Буджерак Александр Александрович 1943 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

99 Камчатный Валерий Григорьевич 1955 г.р., врнр, проживает в г. Харькове

100 Бондаренко Владимир Дмитриевич 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

101 Лукашук Олег Григорьевич 1951 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

102 Передерий Вячеслав Григорьевич 1943 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

103 Ветвицкий Дмитрий Александрович 1968 г.р., председатель правления благотворительной организации "Фонд общественных инициатив "Эволюция", проживает в г. Днепропетровске

104 Радковский Олег Владимирович 1960 г.р., врнр, проживает в г. Одессе

105 Данилов Виталий Богданович 1967 г.р., президент ООО "Юридическая фирма "ДИКЕ", проживает в г. Харькове

106 Арутюнов Гарегин Рафаелович 1964 г.р., предприниматель, проживает в г. Днепропетровске

107 Радовец Арнольд Анатолиевич 1937 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

108 Глусь Степан Карлович 1947 г.р., врнр, проживает в г. Немиров Винницкой области

109 Бабаев Олег Мейданович 1965 г.р., президент ООО "Футбольный клуб "Ворскла", проживает в г. Кременчуг Полтавской области

110 Гнаткевич Юрий Васильевич 1940 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

111 Задирко Геннадий Александрович 1967 г.р., помощник-консультант народного депутата Украины, проживает в г. Николаеве

112 Бирюк Лев Васильевич 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Хмельницком

113 Кандидат снят до выборов

114 Бондарев Константин Анатолиевич 1972 г.р., член правления региональной общественной организации "Право народа", проживает в с. Грузкое Киевской области

115 Денькович Иван Васильевич 1963 г.р., заместитель председателя Львовского областного совета, проживает в г. Львове

116 Пудов Борис Николаевич 1951 г.р., председатель Киевской городской организации Общества содействия обороне Украины, проживает в с. Софиевская Борщаговка Киевской области

117 Поживанов Михаил Александрович 1960 г.р., председатель общественной организации "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", проживает в г. Киеве

118 Крупко Петр Николаевич 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

119 Кандидат снят до выборов

120 Малич Олег Владимирович 1960 г.р., заместитель председателя Наблюдательного совета АО "Киевская передвижная механизирована колонна-2", проживает в г. Киеве

121 Скубенко Владимир Петрович 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

122 Дончак Владимир Андреевич 1947 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

123 Зимин Евгений Игоревич 1960 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

124 Константинов Евгений Семенович 1937 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

125 Черкасский Игорь Борисович 1970 г.р., председатель Совета директоров ЗАО "Страховая компания "Кредо-Классик", проживает в г. Киеве

126 Косив Михаил Васильевич 1934 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

127 Рябека Александр Григорьевич 1959 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

128 Дубовой Александр Федорович 1976 г.р., президент Международной благотворительной организации "Фонд Добра и Любви", проживает в г. Киеве

129 Соколов Михаил Владимирович 1967 г.р., исполняющий обязанности директора ООО "Технофарма", проживает в г. Днепропетровске

130 Гейман Олег Айзикович 1957 г.р., директор ГП "Завод "Радиореле", проживает в г. Харькове

131 Мовчан Павел Михайлович 1939 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

132 Подгорный Сергей Петрович 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

133 Черпицкий Олег Зенович 1964 г.р., врнр, проживает в г. Житомире

134 Кондратюк Елена Константиновна 1970 г.р., директор ООО "Пиар-агенство "Радник", проживает в г. Киеве

135 Давимука Степан Антонович 1947 г.р., вице-президент Украинского фонда "Общественное мнение", г. Львов, проживает в г. Киеве

136 Трегубов Юрий Валентинович 1973 г.р., заместитель прокурора Днепропетровской области, проживает в г. Днепропетровске

137 Савченко Игорь Васильевич 1966 г.р., генеральный директор КП "Институт земельных отношений Киевской области", проживает в г. Киеве

138 Крайний Валерий Григорьевич 1948 г.р., заместитель председателя правления ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод", проживает в г. Запорожье

139 Бородин Всеволод Владимирович 1963 г.р., руководитель департамента исполнительного секретариата политсовета партии "Батьківщина", проживает в г. Киеве

140 Семерак Остап Михайлович 1972 г.р., заместитель главы Киевской областной государственной администрации, проживает в г. Киеве

141 Прокопчук Юрий Владимирович 1964 г.р., военный пенсионер, проживает в г. Корец Ровенской области

142 Иваненко Владимир Григорьевич 1955 г.р., тренер-преподаватель ДЮСШ "Виктория" комитета по физической культуре и спорту Черкасского горисполкома, проживает в г. Черкассах

143 Ливинский Михаил Александрович 1969 г.р., главный консультант Аппарата Верховной Рады Украины, проживает в г. Киеве

144 Бабенко Валерий Борисович 1964 г.р., помощник первого заместителя секретаря РНБО Украины, проживает в г. Киеве

145 Пономаренко Александр Владимирович 1963 г.р., заместитель председателя правления Акционерного банка "Брокбизнесбанк", проживает в г. Киеве

146 Богдан Руслан Дмитриевич 1972 г.р., первый заместитель директора ООО "Энерготорг", проживает в г. Киеве

147 Уколов Виктор Александрович 1968 г.р., руководитель департамента исполнительного секретариата политсовета партии "Батьківщ ина", проживает в г. Киеве

148 Каплиенко Владимир Владимирович 1970 г.р., врнр, проживает в г. Одессе

149 Сорочинская-Кириленко Раиса Николаевна 1946 г.р., пенсионерка, проживает в г. Киеве

150 Филипчук Георгий Георгиевич 1950 г.р., ведущий научный сотрудник Института педагогического образования и образования взрослых АПН Украины, проживает в г. Киеве

151 Олийник Виктор Степанович 1972 г.р., советник председателя Волынского областного совета, проживает в с. Летниче Волынской области

152 Трайдук Николай Федорович 1951 г.р., председатель Дзержинского районного совета в городе Кривой Рог, проживает в г. Кривой Рог

153 Гацко Валерий Петрович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Запорожье

154 Барвиненко Виталий Дмитриевич 1981 г.р., председатель Одесской областной организации партии "Батьківщина", проживает в г. Одессе

155 Коротюк Вадим Иванович 1963 г.р., врнр, проживает в г. Днепродзержинск

156 Добряк Евгений Дмитриевич 1973 г.р., ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института экологии и медицины, проживает в г. Киеве

157 Трофименко Вадим Всеволодович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Запорожье

158 Велижанский Сергей Константинович 1960 г.р., председатель Наблюдательного совета ОАО "Крымжелезобетон", проживает в г. Симферополе

159 Кравчук Василий Петрович 1967 г.р., председатель Теофипольского районного совета, проживает в с. Волица Хмельницкой области

НУ-НС (72 мандата) 1 Луценко Юрий Виталиевич 1964 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

2 Кириленко Вячеслав Анатолиевич 1968 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

3 Яценюк Арсений Петрович 1974 г.р., министр иностранных дел Украины, проживает в г. Киеве

4 Гриценко Анатолий Степанович 1957 г.р., министр обороны Украины, проживает в г. Киеве

5 Катеринчук Николай Дмитриевич 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

6 Герасимюк Ольга Владимировна 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

7 Павленко Юрий Алексеевич 1975 г.р., глава Житомирской областной государственной администрации, проживает в г. Киеве

8 Ляпина Ксения Михайловна 1964 г.р., руководитель аналитической группы общественной организации "Институт конкурентного общества", проживает в г. Киеве

9 Князевич Руслан Петрович 1974 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

10 Арьев Владимир Игоревич 1975 г.р., директор ООО "Студия" "Смена", проживает в г. Киеве

11 Тарасюк Борис Иванович 1949 г.р., председатель Народного Руха Украины, проживает в г. Киеве

12 Григорович Лилия Степановна 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

13 Омельченко Александр Александрович 1938 г.р., президент общественной организации "Клуб голів громад України", проживает в г. Киеве

14 Онищук Николай Васильевич 1957 г.р., первый заместитель председателя Союза юристов Украины, проживает в г. Киеве

15 Вакарчук Святослав Иванович 1975 г.р., музыкант ООО "Суперсимметрия", проживает в г. Киеве

16 Костенко Юрий Иванович 1951 г.р., председатель Украинской Народной Партии, проживает в г. Киеве

17 Сподаренко Иван Васильевич 1931 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

18 Оробец Олеся Юриевна 1982 г.р., частный предприниматель, проживает в г. Киеве

19 Геращенко Ирина Владимировна 1971 г.р., президент информационного агентства УНИАН, проживает в г. Киеве

20 Ключковский Юрий Богданович 1949 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

21 Жвания Давид Важаевич 1967 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

22 Матвиенко Анатолий Сергеевич 1953 г.р., председатель Украинской республиканской партии “Собор”, президент Института открытой политики, проживает в г. Киеве

23 Плющ Иван Степанович 1941 г.р., секретарь СНБО Украины, проживает в г. Киеве

24 Ехануров Юрий Иванович 1948 г.р., президент Института конкурентного общества, проживает в г. Киеве

25 Стретович Владимир Николаевич 1958 г.р., председатель Партии Христианско-демократический Союз, проживает в г. Киеве

26 Куйбида Василий Степанович 1958 г.р., заместитель председателя Народного Руха Украины, проживает в г. Львове

27 Джемилев Мустафа 1943 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

28 Стельмах Владимир Семенович 1939 г.р., председатель Национального банка Украины, проживает в г. Киеве

29 Стецькив Тарас Степанович 1964 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

30 Заец Иван Александрович 1952 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

31 Каськив Владислав Владимирович 1973 г.р., председатель правления общественной организации "Институт политического развития", проживает в г. Киеве

32 Поляченко Владимир Аврумович 1938 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

33 Шемчук Виктор Викторович 1970 г.р., зам Генерального прокурора Украины - прокурор АРК, проживает в г. Симферополе

34 Гуменюк Олег Иванович 1970 г.р., руководитель центрального исполнительного комитета НСНУ, проживает в г. Киеве

35 Полянчич Михаил Михайлович 1958 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

36 Зварич Роман Михайлович 1953 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

37 Доний Александр Сергеевич 1969 г.р., президент общественной организации "Центр исследований политических ценностей", проживает в г. Киеве

38 Коваль Вячеслав Станиславович 1945 г.р., заместитель председателя Народного Руха Украины, проживает в г. Киеве

39 Ющенко Петр Андреевич 1946 г.р., пенсионер, проживает в г. Киеве

40 Кроль Игорь Иванович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Мукачево Закарпатской области

41 Москаль Геннадий Геннадиевич 1950 г.р., президент юридической компании "Правозахист", проживает в г. Киеве

42 Слободян Александр Вячеславович 1956 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

43 Мойсик Владимир Романович 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

44 Билозир Оксана Владимировна 1957 г.р., профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, проживает в г. Киеве

45 Новиков Олег Владимирович 1967 г.р., заместитель директора ООО "Охранная компания "Варяг", проживает в г. Киеве

46 Стойко Иван Михайлович 1961 г.р., глава Тернопольской областной государственной администрации, проживает в г. Тернополе

47 Вязивский Владимир Михайлович 1963 г.р., врнр, проживает в г. Червоноград Львовской области

48 Мартыненко Николай Владимирович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

49 Лукьянова Екатерина Евгеньевна 1969 г.р., заместитель председателя политической партии "Вперед, Украино!", частный предприниматель, проживает в г. Виннице

50 Клименко Александр Иванович 1965 г.р., финансовый директор ООО "Лизинг – Центр", проживает в г. Донецке

51 Шкутяк Зиновий Васильевич 1948 г.р., врнр, проживает в г. Ивано-Франковске

52 Кучеренко Алексей Юриевич 1961 г.р., руководитель исполкома Киевской областной организации НСНУ, проживает в г. Киеве

53 Стець Юрий Ярославович 1975 г.р., генеральный продюсер ЧП в форме ООО "Телерадиокомпания" НБМ", проживает в г. Киеве

54 Ткач Роман Владимирович 1962 г.р., глава Ивано-Франковской областной государственной администрации, проживает в с. Ямница Ивано-Франковской области

55 Довгий Станислав Алексеевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

56 Тополов Виктор Семенович 1945 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

57 Куликов Кирилл Борисович 1969 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

58 Кармазин Юрий Анатолиевич 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

59 Третьяков Александр Юриевич 1970 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

60 Петёвка Василий Васильевич 1967 г.р., Мукачевский городской председатель, проживает в г. Мукачево Закарпатской области

61 Бут Юрий Анатолиевич 1967 г.р., доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин Киевского национального университета культуры и искусств, проживает в г. Киеве

62 Давиденко Андрей Анатолиевич 1976 г.р., советник руководителя Государственного управления делами, проживает в г. Тернополе

63 Аржевитин Станислав Михайлович 1961 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

64 Карпук Владимир Георгиевич 1954 г.р., врнр, проживает в г. Луцке

65 Марущенко Владимир Станиславович 1967 г.р., заместитель председателя Партии Христианско-демократический Союз, проживает в г. Киеве

66 Бондарь Александр Николаевич 1955 г.р., заместитель председателя Украинской республиканской партии “Собор”, врнр, проживает в г. Киеве

67 Жебривский Павел Иванович 1962 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

68 Палица Игорь Петрович 1972 г.р., председатель правления ОАО "Укрнефть", проживает в г. Яремче Ивано-Франковской области

69 Харовский Сергей Юриевич 1962 г.р., в распоряжении кадров МВД Украины, проживает в г. Киеве

70 Черноволенко Александр Виленович 1955 г.р., председатель Киевской городской организации Народный Рух Украины, проживает в г. Киеве

71 Борисов Валерий Дмитриевич 1957 г.р., врнр, проживает в г. Киеве

72 Кульчинский Николай Георгиевич 1947 г.р., редактор газеты «Наше слово», проживает в г. Киеве

Коммунистическая партия Украины (27 мандатов) 1 Симоненко Петр Николаевич 1952 г.р., нд-V, председатель фракции КПУ у Верховной Рады Украины, член Комитета по вопросам правовой политики, проживает в г. Киеве

2 Волынец Евгений Валериевич 1978 г.р., проходчик шахты им. Чапаева, проживает в г. Шахтерск Донецкой области

3 Перестенко Марина Владимировна 1966 г.р., председатель крестьянского (ферм