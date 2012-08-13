На остановке в Керчи нашли самодельную бомбу
12:40, 13 августа 2012Общество
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Прибывшие на место ЧП взрывотехники уничтожили взрывное устройство сегодня ночью.
В Керчи 12 августа вечером на остановке общественного транспорта был найден пакет с самодельным взрывным устройством.
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, взрывное устройство обнаружил следователь милиции Керчи. Когда милиционер заглянул в подозрительный пакет, стоявший на остановке "Телецентр", он был атакован неизвестным.
По данным ведомства, следователь получил колотое ранение поясничного отдела и доставлен в больницу.
Начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова пока отказалась комментировать УНИАН инцидент в Керчи.
Керченские СМИ сообщают, что правоохранитель получил от неизвестного удар отверткой.
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