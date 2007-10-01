Какие области быстрее считают голоса, а какие придерживают...

16:08, 01 октября 2007
Общество
3635 0

К 15.44 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию по областям протоколов (в процентах):

Крым - 55.78

Винницкая - 81.63

Волынская - 77.97

Днепропетровская - 66.24

Донецкая - 67.39

Житомирская - 92.30

Закарпатская - 69.62

Запорожская - 75.59

Ивано-Франковская - 69.53

Киевская - 78.21

Кировоградская - 77.65

Луганская - 56.82

Львовская - 84.53

Николаевская - 71.30

Одесская - 66.41

Полтавская - 93.93

Ровенская - 92.49

Сумская - 76.04

Тернопольская - 89.91

Харьковская - 68.63

Херсонская - 64.45

Хмельницкая - 93.38

Черкасская - 82.82

Черновицкая - 71.94

Черниговская - 82.11

г. Киев - 57.58

г. Севастополь - 52.40

Подробнее по территориальным избирательным комиссиям и участкам

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter