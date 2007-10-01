Какие области быстрее считают голоса, а какие придерживают...

К 15.44 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию по областям протоколов (в процентах): Крым - 55.78 Винницкая - 81.63 Волынская - 77.97 Днепропетровская - 66.24 Донецкая - 67.39 Житомирская - 92.30 Закарпатская - 69.62 Запорожская - 75.59 Ивано-Франковская - 69.53 Киевская - 78.21 Кировоградская - 77.65 Луганская - 56.82 Львовская - 84.53 Николаевская - 71.30 Одесская - 66.41 Полтавская - 93.93 Ровенская - 92.49 Сумская - 76.04 Тернопольская - 89.91 Харьковская - 68.63 Херсонская - 64.45 Хмельницкая - 93.38 Черкасская - 82.82 Черновицкая - 71.94 Черниговская - 82.11 г. Киев - 57.58 г. Севастополь - 52.40 Подробнее по территориальным избирательным комиссиям и участкам

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