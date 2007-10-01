Какие области быстрее считают голоса, а какие придерживают...
16:08, 01 октября 2007Общество
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К 15.44 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию по областям протоколов (в процентах):
Крым - 55.78
Винницкая - 81.63
Волынская - 77.97
Днепропетровская - 66.24
Донецкая - 67.39
Житомирская - 92.30
Закарпатская - 69.62
Запорожская - 75.59
Ивано-Франковская - 69.53
Киевская - 78.21
Кировоградская - 77.65
Луганская - 56.82
Львовская - 84.53
Николаевская - 71.30
Одесская - 66.41
Полтавская - 93.93
Ровенская - 92.49
Сумская - 76.04
Тернопольская - 89.91
Харьковская - 68.63
Херсонская - 64.45
Хмельницкая - 93.38
Черкасская - 82.82
Черновицкая - 71.94
Черниговская - 82.11
г. Киев - 57.58
г. Севастополь - 52.40
Подробнее по территориальным избирательным комиссиям и участкам
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