Пожар в заповеднике возле Ялты потушили

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

"По состоянию на 11 часов 4 августа, пожар ликвидирован", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 0,6 га в заповеднике загорелись утром 30 июля. Ветер разнес огонь. Утром 1 августа пожар удалось локализовать. Правоохранители называют причиной ЧП поджог, они обнаружили возле места происшествия двоих человек, которые подозреваются в причастности к пожару. Возбуждено уголовное дело.

Это второй крупный пожар в заповеднике за последнее время. Месяц назад там выгорели 8 га. Тогда причиной ЧП называли молнию, попавшую в дерево.