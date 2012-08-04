В Киеве ресторатор избил съемочную группу ТВі

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, «съемочная группа программы "Знак оклику" расследовала законность строительства ресторана по ул. Московской, 41/8».

«Стоит отметить, что строительство и введение в эксплуатацию данного заведения ведется с грубыми нарушениями, что вызывало возмущение со стороны жителей дома, которые и обратились к журналистам за помощью», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что «съемочная группа решила получить разъяснение у менеджера ресторана – Эрве Бурдона, который вместо этого с ругательствами напал на оператора телеканала ТВі, вырвал из рук камеру и разбил ее. Затем он снова набросился на журналистов, которые были вынуждены вызвать милицию, чтобы утихомирить беспокойного владельца».