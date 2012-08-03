Истязатели, изувечившие человека в Одесской области, избежали наказания

Следователь Фрунзовского РОВД Одесской области возбудил уголовное дело по факту наезда автомобиля марки «АЗЛК» на жителя села Йосиповка этого района, но никто из группы хулиганов, которые его жестоко избили 22 июля текущего года, к уголовной ответственности за это не привлечен.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, уточнив, что «милицией установлены 9 граждан молодого возраста, участвовавших в избиении 28-летнего жителя села Йосиповка. Вследствие нанесенных телесных повреждений он потерял сознание. Изувеченного парня бригада «скорой помощи» доставила в Фрунзовскую райбольницу».

«Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер слева, тупая травма живота и рваная рана промежности – такие увечья обнаружены врачами у госпитализированного Евгения В., - сообщил журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Анатолий Чернев. – У тех, кто положил парня на операционный стол, сложилось впечатление, что над ним так издевались, будто хотели убить».

По словам нескольких женщин, шокированных жестокой расправой пьяной компании над односельчанином, его «сначала ударами свалили с ног, а затем били ногами и «розочками» разбитых бутылок. В какой-то момент потерпевшему удалось вырваться от истязателей, он пустился бежать. Но несколько палачей вскочили в «Москвич», на полном ходу сбили его, а потом вытянули из-под машины и посадили жертву на деревянную палку. Лишь после этого компания села в свои автомобили и уехала из села»

Спустя некоторое время удалось вызвать бригаду «скорой помощи» и наряд милиции, однако в течение минувших 10 дней никого из жестоких истязателей так и не был привлечен за это к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, в милиции считают своей удачей уже то, что после огласки СМИ этого скандального факта им удалось в августе хотя бы согласовать с райпрокуратурой возбуждение уголовного дела по факту наезда водителем «АЗЛК», на пешехода, согласно ч. 1 ст. (нарушение правил безопасности дорожного движения) 286 УК Украины и изъять это транспортное средство.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области никак не комментируют бездеятельность местных правоохранителей по привлечению к ответственности участников избиения гражданина, изобилующего рецидивами средневековых пыток.

«Лишь неделю спустя, когда покровителям истязателей сельского жителя все-таки не удалось скрыть подробностей страшного преступления, прокурором Фрунзовского района 31 июля предоставлены письменные указания относительно проведения следственных действий, назначения экспертиз, а также по установлению круга лиц, которые были участниками, свидетелями драки и принятия решения, в порядке ст. 97 УПК Украины за указанными фактами. Районной прокуратурой контролируется ход досудебного следствия по этому уголовному делу», - сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Елена Абрамова.

Между тем, в беседе корреспондента УНИАН с местными правоохранителями выяснилось, что в действительности контроль за ходом расследования дела по факту наезда на пешехода поручено вести вовсе не прокурору Фрунзовского района Александру Иванову, о чем официально информирует облпрокуратура, а прокурору соседнего Красноокнянского района Павлу Безмощуку. Причем прокурорские работники наотрез отказываются от любых комментариев по поводу непривлечения к ответственности участников жестокого избиения.