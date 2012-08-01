Скандал с визами: польское консульство в Луцке взяло паузу до понедельника
Консульство Польши в Луцке не будет комментировать обвинений в адрес его работников в нелегальной выдаче виз украинцам до возвращения генерального консула Марека Мартинека из отпуска в следующий понедельник.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН в Польше сказала представитель секретариата генконсула.
"Возможно, решение о встрече с журналистами может быть принято в понедельник, больше ничего не могу сказать", - отметила она.
Собеседник агентства добавила, что заместители генконсула также не доступны для комментариев.
Представитель МИД Польши сообщил УНИАН, что министерство не планирует обнародовать никаких заявлений по поводу сообщений СМИ о возможной коррупции в консульстве в Луцке, но готово ответить на вопросы, направленные в форме официального запроса.
Как сообщал УНИАН, польская GazetaPolskaCodziennie сообщила со ссылкой на собственные источники в Луцком консульстве об организации рядом его работников преступной группы, которая занималась нелегальной выдачей виз лицам, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, и могла быть замешана даже в торговле детьми.
Справка УНИАН. Консульство Польши в Луцке на западе Украины занимает второе место по количеству выданных виз украинцам после консульского представительства во Львове, которое выдает около половины всех польских виз.
В прошлом году польские консульства выдали украинцам 570 тысяч виз, по сравнению с 450 тыс. виз в 2010 году.