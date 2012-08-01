Азаров признал, что рычагов для пересмотра газовых контрактов у него нет

Об этом он заявил в интервью BBC Ukrainian.

«Только по инициативе России возможен пересмотр этого контракта. А по нашей инициативе это невозможно. Как можно было подписывать такой неравноправный контракт с Россией? Какую нужно было иметь ответственность за это? Поэтому я хочу подчеркнуть, что сегодня альтернативы нам нет», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по словам посла РФ в Украине Михаила Зурабова, тема газовых переговоров между Украиной и Россией до выборов в Верховную Раду будет неактуальной, и Россия не будет выдвигать никаких предложений по этому вопросу.

Украина третий год безрезультатно ведет переговоры об изменении контракта на поставку газа с целью снижения цены закупки минимум до 250 долларов за тысячу кубометров.

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: покупки-продажи на период с 2009 до 2019 г.; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 до 2019 г.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Во втором квартале 2012 года цена на российский газ для Украины составляла 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. кубометров.