Прокуратура заинтересовалась скандальным океанариумом в зоопарке
Прокуратура Киева организовала проверку законности принятия решения Киевским горсоветом о перепрофилировании павильона человекообразных обезьян на океанариум с последующей достройкой.
«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в столичной прокуратуре, пишут «Комментарии».
«Данным решением Киевсовета только дано согласие Киевскому зоопарку на заключение договора с ООО «Дыхание природы» о совместной деятельности по устройству океанариума и его дальнейшем хозяйственном использовании», - подчеркнули в прокуратуре.
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Проект предусматривает строительство современного культурно-оздоровительного комплекса с четырьмя бассейнами, океанариумом и пингвинариумом.
Напомним, в 2012 году в зоопарке запланировано проведение работ по реконструкции павильонов «Птичник» и «Остров зверей», львятник, копытного ряда, а также строительство вольеров для горных копытных. Кроме того, предусмотрен ремонт мест общего пользования, реконструкция центрального входа.