В Киевском зоопарке – «Дыхание природы»… и приватизации

Киевская власть нашла решение многолетних проблем столичного зоопарка –пригласила частного инвестора, согласного построить на территории зверинца культурно-оздоровительный центр для млекопитающих. Правда, при этом инвестор выставил определенные условия своей работы на территории столичного зверинца, которые, по мнению некоторых депутатов Киевсовета и общественных деятелей, могу заложить фундамент для будущей приватизации и отчуждения лакомой зоопарковой земли у города.

12 июля Киевский городской совет 79-ю голосами дал разрешение ООО "Дыхание природы" перепрофилировать недостроенный павильон для человекообразных обезьян в Киевском зоопарке в сверхсовременный комплекс, который будет состоять из 4 бассейнов, океанариума и пингвинариума. Правда, ни пресса, ни сам директор зоопарка Алексей Толстоухов, ни депутаты проекта будущего строительства ни до, ни после принятия решения не видели. По словам главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Дениса Москаля, сам проект решения большинство депутатов увидели лишь за несколько дней до голосования. «В частности, на заседании экологической комиссии, которую я возглавляю, этот вопрос рассматривался только во вторник, 10 июля, т.е. за два дня до голосования в сессионном зале. И, несмотря на наши возражения, документ был принят», - подчеркнул политик.

По его словам, решением Киевсовета предполагается заключение договора между ООО «Дыхание природы» и Киевским зоопарком о совместной деятельности по перепрофилированию объекта «Строительство павильона человекообразных обезьян (горилл, шимпанзе)» в океанариум с последующей достройкой и последующим хозяйственным использованием океанариума. «После введения океанариума в эксплуатацию на указанное здание планируется оформить свидетельство на право общей частичной собственности территориальной общины Киева и компании-инвестора", - объяснил Москаль.

Из обезьян – в пингвины

Павильон для человекообразных обезьян начали строить еще в 2006-м, да так и не завершили. На это строительство было потрачено около 12 миллионов гривен, которые теперь окажутся потраченными зря. Заместитель главы КГГА Александр Мазурчак объяснил, что денег на достройку павильона для обезьян у города просто нет. По словам председателя профкома профсоюза «Защита труда» Киевского зоопарка Сергея Григорьева, разобрать монолитный павильон для обезьян будет стоить приблизительно столько же, сколько уже было вложено в его сооружение. «Когда впервые зашла речь об этом, то даже рассматривали возможность проведения подрывных работ. Сделать из этого помещения океанариум — невозможно», - заявил он.

Таким образом, уже построенную часть здания придется просто разобрать на мусор, забыв о вложенных в него средствах.

По убеждению директора Национального экологического центра Украины Алексея Василюка, Киевсовет просто не имел права принимать подобное решение. "Зоопарк – это объект общенационального значения, и решение о появлении там любого нового объекта должно быть научно обосновано и одобрено как минимум министерством природы или даже указом президента», - подчеркнул защитник природы. Эколога не убедили даже благие намерения КГГА улучшить материальное состояние зоопарка. «Зоопарк - это не частное предприятие, его целью не является зарабатывание денег. С такой логикой там и отель скоро построят – чтобы прибыль приносил. Зоопарк финансируется государством», - резюмировал А. Василюк.

Лакомый участок

Тем не менее, город нашел компанию, готовую вложить 70 миллионов гривен в павильон для пингвинов. А обезьяны останутся в ненадлежащих условиях. Почему инвестору не предложили освоить территорию на тех 10-ти гектарах земли зоопарка, которая практически не используется, вполне понятно – павильон для обезьян строился в удобном и видном месте, сразу возле пересечения проспекта Победы и улицы Зоологической. Там удобно сделать даже отдельный вход. Теперь уже в океанариум. Ну, или как опасаются оппозиционные депутаты Киевсовета и гражданские активисты, отдельный вход можно сделать и в отель или магазин. Или офисный центр. Или жилой дом, который может появиться в процессе застройки-перестройки обезьянника в океанариум.

По словам депутата Киевсовета Валерия Карпунцова, после того, как на земельном участке будет построен объект, компания может претендовать на отвод земли под него. «И нам всем ведь известны случаи, когда земельный участок, отводимый под строительство, в десятки раз превышал реальную площадь возводимого сооружения», - отметил он. А, как известно, под павильон для обезьян было выделено 1,8 га зоопарковой земли.

По убеждению депутата Киеврады Александра Бригинца, зоопарк таким образом готовят к приватизации и распродаже. «Это подтверждается и тем, что Киевсовет до сих пор не создал комиссию, которая займется изучением дел в зоопарке. Нас, депутатов, просто боятся пускать туда — есть что скрывать», - считает он.

Скандальная контора

Во всей это щекотливой ситуации особенно интересной выглядит, собственно, фигура первого в истории инвестора Киевского зоопарка. О ней известно немного. У фирмы нет сайта, ее телефонный номер не просто найти в Интернете. Но депутаты и правозащитники неофициально утверждают, что фирма принадлежит учредителям знаменитого «Нерума» владельца сети дельфинариев «Немо» в Украине и за границей.

«Мы подозреваем, что это очередное лобби интересов сети дельфинариев «Немо», принадлежащих фирме «Нерум». Одним из соучредителей ее является брат действующего зама КГГА Михаила Кучука – Вячеслав. У нас пока нет прямых этому доказательств, но фирма «Дыхание природы» точно имеет общих с «Нерум» основателей», - утверждает А. Василюк. Такого же мнения и главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский: «Нет сомнений, что это «Дыхание природы» было создано владельцами «Нерума» именно под проект в Киевском зоопарке. Без высоких покровителей это бы сделать не удалось».

По официальным данным, среди учредителей компании «Нерум» действительно значится брат действующего заместителя КГГА, а в прошлом – вице-мэра Одессы Михаила Кучука Вячеслав и депутат из фракции коммунистов Одесского горсовета Андрей Кисловский.

Еще более тесную связь сети дельфинариев «Немо» с «Дыханием природы» корреспонденту УНИАН удалось установить, связавшись с номинальным руководителем компании. В самом «Дыхании природы», чей офис находится в Одессе, а номер телефона совпадает с номером регистрации ООО «Нерум», мы выяснили, что директором предприятия является Марина Блажиевская – она же секретарь того самого депутата городского совета Одессы Андрея Кисловского (одного из совладельцев ООО «Нерум»). На просьбу прокомментировать планы компании относительно строительства в Киеве, «директор» ответила, что ей нужно «посоветоваться с руководством»… На данный момент УНИАН все еще ожидает официальный ответа от «Дыхания природы» на посланные в офис компании вопросы.

К слову, нельзя не упомянуть, что «Нерум» - компания с неоднозначной репутацией. Появление почти всех, принадлежавших фирме, дельфинариев сопровождалось скандалами. Например, компания имела громкую и долгую судебную тяжбу относительно Одесского дельфинария, соучастником строительства которой была в начале 2000-х годов. В результате компания благополучно избавилась от претендовавших на какое-либо участие в бизнесе компаньонов и стала единоличным собственником и помещения, и дельфинов, и программы выступлений. Киевский дельфинарий этих же владельцев имеет похожие проблемы — с ним судились владельцы участка земли, на котором построен дельфинарий, и экологи, настаивающие на многочисленных нарушениях правил содержания дельфинов и других млекопитающих. Скандалом сопровождалось даже строительство дельфинария "Немо" в… Армении!

Проблемные дельфины

К слову, возможное появление в будущем океанариуме в Киевском зверинце дельфинов само по себе – вопрос щекотливый. В Украине действует мораторий на вылов этих животных. Живущие в воде млекопитающие занесены в Красную книгу и защищены многими международными конвенциями. Именно поэтому, как объясняют специалисты, так много претензий как к действующему в столице дельфинарию, так и к океанариуму. «Содержание дельфинов в городе, где нет моря это преступление, - заявляет Сергей Григорьев. – Невозможно в столице создать для них необходимые условия».

Кроме того, общественность беспокоится о том, где же возьмут дельфинов для нового дельфинария. По словам экологов, свободно купить дельфинов можно, в основном, в Аргентине и Японии. "Стоимость - порядка 150 тысяч долларов плюс транспортировка. Конечно, это очень дорого, поэтому есть основания полагать, что дельфины, появляющиеся в украинских дельфинариях, куплены на "черном" рынке – у рыбаков Черного моря за 25 тысяч долларов», - рассказал директор Национального экологического центра Украины Алексей Василюк. В связи с этим он опасается, что и в новый киевский зоопарк привезут нелегально выловленных в море дельфинов.

Однако, замглавы КГГА Александр Мазурчак в ответ на возмущения общественности уверил, что решение о появлении дельфинов в зоопарке будет принято только после публичного обсуждения. «Откуда нам станет известно, что именно там строится и какие животные туда попадут? Каким образом мы сможем это проконтролировать?», - не доверяет обещаниям Александр Бригинец.

А, по мнению Сергея Григорьева, «океанариум – это только прикрытие для обустройства дельфинария в столице. Без всякого сомнения, в зоопарк привезут дельфинов. Вся эта затея – исключительно из-за них, потому что именно они приносят деньги. Это чисто коммерческий проект и если общественность допустит его осуществление, то в будущем мы увидим еще и не такое», - считает он.

Глава Национального экологического центра Украины Алексей Василюк уже пообещал не только направить жалобы и запросы в соответствующие органы по поводу строительства, но и акции протестов в случае, если строительство все же начнется, а тем более, если в океанариуме появятся дельфины.

Зоопарк – не только для животных…

Отсутствие конкурса при выборе инвестора, щекотливый вопрос появления дельфинов в центре столицы, сомнительная компания-застройщик – все это почти не оставляет зоопарку надежды восстановить свое членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), из которой он был исключен пять лет назад из-за ряда нарушений, ненадлежащих условий содержания животных и несоблюдения правил Ассоциации. Городские власти, обещавшие подать заявку на восстановление членства в ЕАЗА уже в этом году, больше об этих планах не заикаются.

Тут, впрочем, удивляться нечему: Киевский зоологический парк – не только место проживания 350 видов животных, но и почти 35 гектаров земли в центре Киева…

Анастасия Береза