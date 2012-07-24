Милиция задержала подозреваемого в избиении судьи на Луганщине

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, задержанным оказался безработный гражданин 1987 г.р.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ведется досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, в Свердловске Луганской области 22 июля в 23.30 неизвестный напал на председателя Свердловского городского суда возле его дома.

По словам жены избитого председателя суда Виталия Писанца, ее муж с зятем поехали к другу, чтобы забрать какие-то вещи. По дороге автомобиль подрезала другая машина. После того, как оба автомобиля остановились и из них вышли люди, на В.Писанца и его зятя было совершено нападение.

Как сказала Наталья Писанец, ее муж был доставлен в больницу Свердловска с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Позже он был переведен в реанимацию в Луганске и находится там в тяжелом состоянии. Зять находится в травматологии Свердловской городской больницы с травмами средней тяжести.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (тяжкое телесное повреждение).