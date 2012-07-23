На Луганщине жестоко избили председателя горсуда и его зятя

Об этом УНИАН сообщила жена В.Писанца Наталья.

Инцидент произошел вчера вечером. По словам жены потерпевшего, ее муж с зятем поехали к другу, чтобы забрать каки-то вещи. По дороге их автомобиль подрезала другая машина. После того, как оба автомобиля остановились и из них вышли люди, на В.Писанца и его зятя было совершено нападение. “Зятя сильно избили, а мужу, складывается такое впечатление, специально наносили удар по голове”, - сказала Н.Писанец.

По ее словам, В.Писанец был доставлен в больницу Свердловска с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Позже он был переведен в реанимацию в Луганске и находится там в тяжелом состоянии.

Н.Писанец также сообщила, что зять находится в травматологии Свердловской городской больницы с травмами средней тяжести.

В то же время Н.Писанец не смогла ответить на вопрос, связано ли нападение с профессиональной деятельностью ее мужа.

“Я не знаю. Возможно, и связано, а возможно, это случайность”, - сказала она.

Н.Писанец также не смогла четко сказать, возбуждено ли уголовное дело по даному инциденту, однако отметила, что сотрудники милиции приезжали для получения показаний от потерпевших и также были на месте происшествия.