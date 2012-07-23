На Луганщине жестоко избили председателя горсуда и его зятя
22 июля неизвестные избили председателя Свердловского городского суда Луганской области Виталия Писанца.
Об этом УНИАН сообщила жена В.Писанца Наталья.
Инцидент произошел вчера вечером. По словам жены потерпевшего, ее муж с зятем поехали к другу, чтобы забрать каки-то вещи. По дороге их автомобиль подрезала другая машина. После того, как оба автомобиля остановились и из них вышли люди, на В.Писанца и его зятя было совершено нападение. “Зятя сильно избили, а мужу, складывается такое впечатление, специально наносили удар по голове”, - сказала Н.Писанец.
По ее словам, В.Писанец был доставлен в больницу Свердловска с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Позже он был переведен в реанимацию в Луганске и находится там в тяжелом состоянии.
Н.Писанец также сообщила, что зять находится в травматологии Свердловской городской больницы с травмами средней тяжести.
В то же время Н.Писанец не смогла ответить на вопрос, связано ли нападение с профессиональной деятельностью ее мужа.
“Я не знаю. Возможно, и связано, а возможно, это случайность”, - сказала она.
Н.Писанец также не смогла четко сказать, возбуждено ли уголовное дело по даному инциденту, однако отметила, что сотрудники милиции приезжали для получения показаний от потерпевших и также были на месте происшествия.