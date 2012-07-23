В Харькове возле суда уже дерутся

В Харькове «лица характерной внешности» спровоцировали драку со сторонниками оппозиции, которые собрались возле Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня должно состояться заседание Киевского райсуда Харькова по рассмотрению дела относительно ЕЭСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», инцидент произошел во время установления активистами и народными депутатами сцены и оборудования для митинга.

Работники милиции отказываются задерживать организаторов драки.

«Люди спортивного телосложения продолжают вести себя агрессивно, нецензурно выражаясь и провоцируя новые конфликты», говорится в сообщении.

С самого утра сторонники Партии регионов во главе с Олегом Калашниковым установили возле суда звукоусилительную аппаратуру. Между выступлениями О.Калашникова постоянно звучит песня «Єднаймося, єднаймося».