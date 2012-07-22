Стали известны причины смерти Богдана Ступки

- В январе у отца обнаружили рак кости, - рассказал сын Богдана Ступки Остап. - Он не любил жаловаться, поэтому об этом мало кто знал. Все эти месяцы болезнь быстро прогрессировала, и вот несколько дней назад ему стало совсем плохо.

Несмотря на все усилия врачей, спустя два дня Богдана Сильвестровича сразил серьезный сердечный приступ.

- В ночь с 21 на 22 июля у него случился удар, за которым последовала кома, - рассказали в клинике «Феофания». - Вывести его из критического состояния нам не удалось. Богдан Ступка умер от острой сердечной недостаточности.

Сообщение о смерти лауреата Шевченковской премии пришло УНИАН от советника президента Украины Анны Герман.

- Президент Виктор Янукович дал поручение премьер-министру Николаю Азарову создать комитет для организации похорон Ступки, - заявила она. - Планируется, что похороны состоятся во вторник, 24 июля.

В 2011 году Богдан Ступка отпраздновал свое 70-летие. Незадолго до этого, в августе того же года, видному деятелю культуры было присвоено звание героя Украины.

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