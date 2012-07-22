Рената Литвинова: Работать со Ступкой было одно удовольствие

Об это в комментарии УНИАН сказала российская актриса и режиссер Рената Литвинова.

«Это большая печаль, я уже об этом знаю. Он был величайший актер. Я очень скорблю. Он был величайшим актером и очень жаль, что мы его утратили. Мне было с ним работать - одно удовольствие. Его очень любила Кира Георгиевна (режиссер Кира Муратова – УНИАН). Я могу сказать, чтоб его семья держалась , Это конечно большая печаль», - сказала Р.Литвинова.

Напомним, что Р.Литвинова снималась с Б.Ступкой в фильме К.Муратовой «Два в одном».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года тому назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

Б.Ступка будет похоронен 24 июля. Прощание с актером будет проходить во вторник в театре им.И.Франко.

***Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011).

Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.