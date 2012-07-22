Ночью непогода оставила без света людей в четырех областях Украины

В ночь с 21 на 22 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 139 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Винницкой области обесточены 84 населенных пункты, в Черкасской - 42, в Кировоградской - 9 и в Киевской области - 4. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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