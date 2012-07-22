Ночью непогода оставила без света людей в четырех областях Украины
11:24, 22 июля 2012Общество
2442 0
В ночь с 21 на 22 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 139 населенных пунктов.
Непогода обесточила 139 населенных пункта
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Винницкой области обесточены 84 населенных пункты, в Черкасской - 42, в Кировоградской - 9 и в Киевской области - 4.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter