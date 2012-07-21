Поезд Москва - Феодосия сбил женщину

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 20 июля на железнодорожном переходе станции "Краснофлотская". Пострадавшая была доставлена в больницу с переломами ребер, рук и ног, а также ушибом мозга. От полученных травм женщина скончалась. Личность погибшей устанавливается.