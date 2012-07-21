Поезд Москва - Феодосия сбил женщину

10:52, 21 июля 2012
Общество
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В Крыму на железнодорожном переходе станции "Краснофлотская" женщину сбил поезд "Москва - Феодосия". 

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 20 июля на железнодорожном переходе станции "Краснофлотская". Пострадавшая была доставлена в больницу с переломами ребер, рук и ног, а также ушибом мозга. От полученных травм женщина скончалась. Личность погибшей устанавливается.

 

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