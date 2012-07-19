СМИ: Rozetka.UA отдала в бюджет первые 1,5 млн гривен

В настоящее время сумма налоговых претензий к Rozetka.UA после нескольких аппеляций составляет 4.7 млн грн, из которых 1.5 млн грн уже были перечислены вчера, сообщает AIN.UA.

Издание предпологает, что это могло быть сделано для того, что бы хоть частично разблокировать работу крупенейшего интернет-магазина Украины, которая в последнее время фактически парализована.

В настоящее время, по данным издания, Rozetka.UA работает на 10% своих мощностей и приостановила показ интернет-рекламы, хотя последние несколько лет была одним из лидеров этого сегмента рекламного рынка.