За «заминирование» двух больниц мужчина сел на три года
10:58, 19 июля 2012Общество
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В Хмельницкой области к трем годам тюрьмы осуждены 25-летний житель областного центра за ложные сообщения о заминировании двух больниц.
Сообщения о заминировании были неправдивыми. Фото donbass.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ в области, соответствующее решение вынес Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области.
Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года упомянутый мужчина позвонил по телефону в приемное отделение районной больницы в райцентре Городок и сообщил о заминировании этого медицинского учреждения.
В марте 2012 года правонарушитель, находясь на подписке о невыезде, осуществил еще однин анонимный звонок. В этот раз позвонил по телефону главному врачу областной больницы села Скаржницы Хмельницкого района и сообщил о заминировании больницы.
В обоих случаях сообщения о заминировании были ложными.
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