Министр: наша задача - создать семейные фермы

03:12, 19 июля 2012
Общество
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк выступает за создание в Украине семейных ферм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в Виннице во время совещания по вопросам особенностей развития аграрного сектора и стратегии развития украинского села.

«Наша задача создать семейные фермы. Китай по принципу развития единоличных хозяйств, создания кооперативов, 20% своего сельского населения вывел за пределы бедности. Самые мощные структуры в Китае, в Америке - это кооперативы », - сказал он.

Министр отметил, что в последнее время было много скептических замечаний относительно инициативы по выплате дотаций населению за содержание телят.

«Будет эта дотация на протяжении минимум 7 лет. И следующие наши шаги - это создание семейных ферм и дотация на свиней, которые содержатся в хозяйствах», - добавил Н.Присяжнюк.

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