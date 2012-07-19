Порошенко: Украина никому не мешает вступать в ВТО

Украина поддерживает вступление во Всемирную торговую организацию слаборазвитых стран и не намерена создавать искусственные барьеры для присоединения к ВТО новых членов, заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с директором ВТО Паскалем Лами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, разговор П.Порошенко и П.Лами состоялся в среду, 18 июля.

«Петр Порошенко заверил собеседника, что Украина поддерживает вступление менее всего развитых стран в ВТО, используя при этом гибкий и прагматичный подход в двусторонних переговорах, и имеет достаточно либеральный подход к уровню обязательств стран-кандидатов на вступление в ВТО», - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники также обсудили проблемные вопросы вступления Йемена в ВТО и договорились принять меры относительно скорейшего завершения переговорного процесса между Украиной и Йеменом.

«В ближайшее время планируется провести очередной раунд переговоров между делегациями двух стран (Украины и Йемена – УНИАН) в Женеве», - говорится в сообщении.

П. Порошенко акцентировал внимание собеседника на отсутствии политических мотивов в формировании позиции Украины на переговорах о вступления Йемена в ВТО, отметив необходимость сохранения существующего рынка сбыта чувствительной для Украины продукции, в частности, сельскохозяйственной.

«Петр Порошенко заверил собеседника, что украинская сторона готова к конструктивному сотрудничеству с ВТО и странами-членами этой организации, подчеркнув, что Украина не будет создавать дополнительных барьеров для стран-кандидатов на вступление в ВТО», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, Украина продолжает переговоры по подготовке к подписанию двусторонних протоколов о доступе к рынкам товаров и услуг с Сербией, Боснией и Герцоговиной, Алжиром, Йеменом, Лаосом и Ливаном в контексте вступления этих стран в ВТО.

По оценке некоторых наблюдателей, Украина в ходе переговоров создает искусственные барьеры для вступления в ВТО в частности, Йемена и Лаоса.

Также ранее звучали обвинения в адрес Украины в том, что Киев создает препятствия и для вступления в ВТО Черногории.

Однако 18 ноября 2011 г. Украина и Черногория подписали соглашение о свободной торговле и двусторонний протокол о доступе к рынкам товаров и услуг в рамках вступления Черногории в ВТО.