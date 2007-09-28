В Киев прибыла делегация Европарламента

Делегация из 14 депутатов Европейского парламента прибыла в Киев для наблюдения за досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 30 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства Европейской комиссии в Украине, планируется, что члены делегации встретятся с лидерами и представителями основных политических партий, после чего разделятся на группы для наблюдения за событиями, которые будут происходить во время выборов в городах по всей Украине.

Председатель делегации Европейского парламента Адриан СЕВЕРИН (Партия европейских социалистов, Румыния) перед встречей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в пятницу заявил: „Европейский Парламент недавно принял решение направить четкий сигнал Киеву и украинскому обществу, что он надеется увидеть Украину полностью интегрированной в структуры ЕС. Вопрос в том, как этого можно достичь, остается открытым, но было четко заявлено о наличии соответствующей политической воли. То, как пройдут эти выборы, будет оказывать влияние на отношения между Украиной и ЕС. Я надеюсь, это влияние будет позитивным”.

В программе делегации - также встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, лидером партии „Наша Украина” Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером парламентской фракции Партии регионов Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

Как всегда, во время миссий наблюдения за выборами в рамках деятельности ОБСЕ (Организации по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе), делегация Европейского парламента тесно будет сотрудничать с более долгосрочными миссиями наблюдения за выборам и Бюро ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), а также делегациями от парламентских ассамблей ОБСЕ, НАТО и Совета Европы.

Предварительные выводы всех международных наблюдателей будут объявлены на совместной пресс-конференции, которая состоится в 13.30 в понедельник, 1 октября, в Доме учителя по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 57.