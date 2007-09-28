Азаров не знает, куда девать мясо

В своем стремлении успокоить электорат правительство Януковича, кажется, слегка перестаралось с аргументами, пишет «Профиль».

«Мы завезли столько мяса, что сейчас не знаем, куда его деть. И тут сработал фактор инфляционного ожидания, то есть чисто спекулятивный», - заявил вице-премьер Николай Азаров. Правда, при этом никто не говорит, что это было за мясо, замечает издание.

По данным Госкомстата, в первом полугодии на внутренний рынок Украины поступило 126 тыс. тонн «иностранного» мяса, ввозившегося по цене в 3–5 раз меньшей, чем стоимость мяса на отечественных рынках и полках магазинов. В основном это было мороженное мясо из Южной Америки, 3–5-летней давности. Львиную долю этой продукции оформили по «серым» схемам (давальческие, оффшорные), и продают в Украине по среднерыночным ценам. В то же время, в европейских странах, где фактор выборов отсутствует, продукты питания с началом осени прибавили в цене примерно на 20%.

Мясомолочная отрасль вследствие засухи пострадала более чем основательно, отмечает начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник. По ее словам, население - основной поставщик молока, было психологически не готово к тому, что солнце выжжет поля, сена никто не заготовил, комбикорма выросли в цене. И Люди попросту вырезали коров, не имея возможности прокормить «буренок».

Эта тенденция после выборов имеет все шансы усугубится. Традиционное зимнее повышение закупочной стоимости молока и постоянный рост цен на мясо сохранятся после 30 сентября, полагает эксперт.

А вот птицеводов, сетующих на засуху, Мария Колесник призывает не лукавить: птицу не надо откармливать месяцами, да и составляющая кормов не так велика в ее себестоимости. Что касается резкого скачка цены на яйца аналитик уточнила, что ввиду перепроизводства яиц в 2006-м году птицеводы попросту сократили поголовье и создали искусственный дефицит, вместо того, чтобы направить свою продукцию на внешние рынки. «При желании поголовье несушек можно восстановить уже через два месяца, так что это зависит исключительно от воли птицеводов», — объясняет она.

Подробнее о прогнозах ценовой ситуации на украинских рынках читайте в завтрашнем номере журнала «Профиль»