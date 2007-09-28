Главный милиционер Крыма: водители развращают гаишников
...а дома ждет ребенок, который требует конфету
Во взяточничестве сотрудников Госавтоинспекции Украины виноваты сами водители, которые «развращают» работников ГАИ взятками, тем самым стремятся быстрее решить свои проблемы на дорогах.
Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Симферополе выразил начальник крымской милиции - заместитель министра внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.МОГИЛЕВА, ясное дело, когда водители предлагают сотрудникам ГАИ «червонец», то даже «кристально чистый» гаишник, у которого зарплата 1,5 тыс. грн, а дома ждет ребенок, постоянно требующий от папы купить то ранец, то конфету, через определенное время будет брать взятки.
Он добавил, что «на 80% сами водители виноваты» в том, что сотрудники ГАИ – взяточники. «Нам (имеется в виду водителям – УНИАН) лучше дать десять рублей, а то потом вызывать (в ГАИ - УНИАН) будут...», - описал А.МОГИЛЕВ действия украинских водителей.
Начальник крымской милиции также подверг критике «систему помощи друг другу» - когда водитель предупреждают светом фар остальных водителей о наличии на дороге поста ГАИ. Как отметил А.МОГИЛЕВ, «а вдруг в машине, которую вы только что предупредили, был бандит, которого могли бы остановить гаишники».