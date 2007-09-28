Главный милиционер Крыма: водители развращают гаишников

Во взяточничестве сотрудников Госавтоинспекции Украины виноваты сами водители, которые «развращают» работников ГАИ взятками, тем самым стремятся быстрее решить свои проблемы на дорогах.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Симферополе выразил начальник крымской милиции - заместитель министра внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.МОГИЛЕВА, ясное дело, когда водители предлагают сотрудникам ГАИ «червонец», то даже «кристально чистый» гаишник, у которого зарплата 1,5 тыс. грн, а дома ждет ребенок, постоянно требующий от папы купить то ранец, то конфету, через определенное время будет брать взятки.

Он добавил, что «на 80% сами водители виноваты» в том, что сотрудники ГАИ – взяточники. «Нам (имеется в виду водителям – УНИАН) лучше дать десять рублей, а то потом вызывать (в ГАИ - УНИАН) будут...», - описал А.МОГИЛЕВ действия украинских водителей.

Начальник крымской милиции также подверг критике «систему помощи друг другу» - когда водитель предупреждают светом фар остальных водителей о наличии на дороге поста ГАИ. Как отметил А.МОГИЛЕВ, «а вдруг в машине, которую вы только что предупредили, был бандит, которого могли бы остановить гаишники».