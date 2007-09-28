В ДПТ пострадал народный депутат Степан Давимука

Сегодня во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения народный депутат Верховной Рады V созыва (фракция «Наша Украина») Степан ДАВИМУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, во время ДТП погибла пассажирка другого автомобиля, с которым произошло столкновение, и травмирован водитель этого авто.

По информации пресс-службы, ДТП произошло около 14.00 на автодороге Золочев-Львов возле села Чижики.

Как отметили в пресс-службе, народный депутат управлял автомобилем «Лексус-470» и на одном из спусков на встречную полосу выехал автомобиль ВАЗ-2109.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля ВАЗ-2109.

Оба пострадавшие госпитализированы в больницу.