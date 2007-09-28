Владельца сети VIP-ресторанов Малинского убила сожительница?

В Киеве задержаны двое подозреваемых в организации и убийстве совладельца сети столичных ресторанов «Ранчо» гражданина США, 1965 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, задержанными оказались бывшая сожительница убитого (1981 г. р.), и ее знакомый (1978 г.р.).

Как отметили в пресс-службе, мужчина был застрелен выстрелом в голову вчера, 27 сентября, в 7.10 в подъезде собственного дома на ул. Гоголевской в Киеве.

Сейчас установлено, что задержанная, на которую убитый ранее переписал свою долю бизнеса в размере 25%, опасалась, что он отберет ее у нее, а поэтому решила избавиться от бывшего мужа.

Сейчас задержанные сознались в совершении убийства. Шевченковским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в пресс-службе информировали, что в этом году сотрудниками УБОП было раскрыто в Украине около 70 преднамеренных убийств и около 20 заказных убийств удалось предупредить.