Видео с Добкиным и Кернесом бьет все рекорды в интернете
16:06, 28 сентября 2007Общество
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8 место на "Youtube"
Видео, в котором мэр Харькова Михаил Добкин пытается записать свой предвыборный ролик, вошло в десятку самых популярных во всемирной Интернет-сети.
Об этом свидетельствует статистика сайта "Youtube", на котором каждый день выкладывается и просматривается видео пользователями со всего мира.
На Youtube ролик про Добкина занимает 8 место по количеству просмотров за последние сутки.
На видео Добкин пытается записать свой агитационный ролик, а руководит этим процессом его заместитель Геннадий Кернес. В ролике звучит ненормативная лексика.
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