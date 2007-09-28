Видео с Добкиным и Кернесом бьет все рекорды в интернете

Видео, в котором мэр Харькова Михаил Добкин пытается записать свой предвыборный ролик, вошло в десятку самых популярных во всемирной Интернет-сети.

Об этом свидетельствует статистика сайта "Youtube", на котором каждый день выкладывается и просматривается видео пользователями со всего мира.

На Youtube ролик про Добкина занимает 8 место по количеству просмотров за последние сутки.

На видео Добкин пытается записать свой агитационный ролик, а руководит этим процессом его заместитель Геннадий Кернес. В ролике звучит ненормативная лексика.

Украинская правда