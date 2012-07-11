Причиной обрушения дома во Львове стало желание объединить комнаты

Как выяснила Галицкая райгосадминистрация города, на проведение ремонта или перепланировки в квартире разрешений не предоставляли ни районная администрация, ни Госархстройконтроль. Проведение самовольных работ, вероятно, стало причиной обрушения перекрытия, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Вчера на месте происшествия работали представители и милиции, и прокуратуры. Проводятся соответствующие действия, выясняются причины. Квартира находится в частной собственности религиозной общины, и, собственно, миссионеры этой религиозной общины проводили ремонтные работы. Были демонтированы перегородки в квартире, что, вероятно, стало причиной обрушения перекрытия. Создана специальная комиссия, обследовали все квартиры в доме. Нет необходимости отселять жителей других квартир”, - сообщила УНИАН председатель Галицкой РГА Ирина Маруняк.

Она также отметила, что „этот дом не был аварийным”.

«Речь идет о выполнении работ без соответствующих разрешений, соответствующих лицензий, люди не имели абсолютно никаких навыков выполнения строительных работ. Нет разрешения Госархстройконтроля, нет распоряжения районной администрации», - сказала И.Маруняк.

Жизнь пострадавшего гражданина США, которого удалось спасти из-под завала, вне угрозы.

«Состояние пострадавшего средней тяжести, угрозы жизни нет», - сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

Как сообщал УНИАН, 10 июля во Львове в четырехэтажном жилом доме во время проведения ремонтных работ обрушилось деревянное перекрытие между четвертым этажом и чердаком в трехкомнатной квартире. Обрушение перекрытия произошло на площади около 45 кв. м.

Под завалами погибли двое мужчин – 70-летний гражданин США и 23-летний гражданин Украины. С травмами был госпитализирован 29-летний гражданин США. Все пострадавшие являются представителями религиозной организации „Молодежь к Иисусу”, офис которой находится в этом доме.