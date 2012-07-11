Союзы журналистов Украины и России договорились активизироваться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, переговоры О.Наливайко и В.Богданова состоялись в Москве.

Обе стороны констатировали, что в последнее время количество совместных творческих контактов значительно сократились, и они местами проходят только на уровне региональных организаций.

Принято решение подготовить план совместных мероприятий НСЖУ и СЖР на 2012-2013 годы.

О.Наливайко выразил мнение, что организации должны обмениваться опытом своей деятельности.

«К сожалению, международная активность Союза и редакций изданий активнее продвигается в направлении дальних стран, а не ближайших соседей. У нас очень много общих проблем, которые можем преодолевать, используя опытом. Мы договорились о совместных мероприятиях для юнкоров, студентов, в ближайшее время обменяемся рабочими группами, нужно активизировать сотрудничество редакций, находящихся на границе наших государств. Думаю, что мы выйдем в следующем году на проведение российско-украинского фестиваля журналистов, организацию взаимных пресс-туров».

Председатель РСЖ Всеволод Богданов предложил НСЖУ присоединиться к акции «Как спасти журналистику», которую проводит российский Союз, а также принять участие в запланированных РСЖ до конца 2012 года мероприятиях.

Следующая встреча О.Наливайко и В.Богданова состоится в Крыму во время проведения фестиваля документальных фильмов, организатором которого выступает РСЖ.