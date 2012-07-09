"Социально ответственный бизнес" закупил для милиции спецмашины и катера

В рамках региональной программы «безопасный город» 7 июля глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул и начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий Лазарев торжественно передали правоохранителям Днепропетровской области 27 новых патрульных спецавтомобилей Ssan Yong, оборудованных компьютерной техникой и современными средствами связи, а также три новых скоростных моторных катера UMS 450.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

10 новых спецавтомобилей получило спецподразделение «Беркут», по два - Вольногорский, Жовтоводский, Терновский горотделы милиции.

Три моторных катера UMS 450 переданы линейному отделу милиции Днепропетровского речного порта для патрулирования акватории Днепра.

Катера определяются высокими техническими характеристиками, развивают крейсерскую скорость до 40-50 км в час. На катере может разместиться экипаж до четырех человек. Габариты и вес позволяют транспортировать катер по суше на легковом автомобиле.

По информации ОГА, спецавтомобили и катера закуплены за счет социального ответственного бизнеса Днепропетровской области».