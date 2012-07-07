Городской голова приглашает молиться за украинский язык

8 июля в центре Львова состоится общегородской молебен за украинский язык.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

„Городской голова Львова Андрей Садовый приглашает всех львовян на общегородской молебен за язык, который состоится 8 июля. Молебен начнется в 13.30 возле памятника Т.Шевченко”, - отмечается в сообщении.

«Когда есть времена тревоги и угроз, то есть потребность помолиться, обратиться к Богу. Так украинцы делали испокон веков. И так мы сделаем в воскресенье», - подчеркнул в комментарии УНИАН заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Объединенной оппозиции, после завершения молебна начнется молодежный флеш-моб и народное вече в поддержку украинского языка.

«Львов должен показать всей Украине объединение усилий в защиту языка, а также мобилизовать население для участия в протестных акциях, которых впереди будет еще довольно много», - подчеркнул в комментарии агентству председатель Львовской областной организации партии „Фронт Змин” Степан Кубив.