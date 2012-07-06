Летние пассажирские перевозки обеспечивают 89 пар летних поездов

Как сообщили УНИАН в Государственной администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), для обеспечения перевозки организованных групп пассажиров (детей к местам отдыха, во время смены в пансионатах и лагерях, другое) на отдельные даты назначены еще 5 дополнительных разовых поездов.

Кроме 38 отечественных летних поездов, пассажиров в пределах Украины перевозят 46 летних графитовых поездов формирования железных дорог России, Беларуси и других стран, из них 39 пар курсирует в крымском направлении.

К летнему сезону 2012 года «Укрзализныця» подготовила более 5 тыс. пассажирских вагонов, из них около 1,8 тыс. оборудованы системой кондиционирования.

Вагоны, которые конструктивно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, оснащены системой принудительной вентиляции.

Кроме того, на вокзалах системами кондиционирования оборудованы залы повышенной комфортности. На главных вокзалах страны круглосуточно работают медицинские кабинеты, все пассажирские вагоны обеспечены медицинскими аптечками.

Также железные дороги Украины обновили постельное белье в вагонах СВ (5 164 комплекта), купейных и плацкартных вагонах (201 тыс. комплектов).

Кроме того, в период летних перевозок открыты 160 дополнительных билетных касс, в том числе 7 передвижных.

«Укрзализныця» напоминает, что пассажиры, которые едут в путешествие железнодорожным транспортом и хотят взять с собой свой автомобиль, могут воспользоваться услугами вагонов-автомобилевозов, которые курсируют в составе пассажирских поездов № 12/11 Киев - Симферополь и № 156/166 Киев - Днепропетровск.

Справка УНИАН. В июне 2012 года железные дороги Украины перевезли более 5,5 млн пассажиров, в том числе более 1 млн пассажиров в направлении Крыма.