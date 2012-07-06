В Украине снова подорожают водка и сигареты

Депутаты снова хотят увеличить налог на «вредные привычки» — употребление спиртного и курение, пишет «Сегодня».

Глава комитета ВР по финансам, банковской деятельности и налогам Виталий Хомутынник предложил с 1 января 2013 года поднять акцизный сбор на алкоголь на 11,2%, сигареты — на 7,9%.

По словам Хомутынника, это необходимо, чтобы компенсировать увеличение инфляции (в госбюджет на этот год заложено 7,9% роста цен) и увеличить доходы бюджета в следующем году примерно на 3 млрд грн, которые пойдут на соцвыплаты. В деньгах повышение акциза на «зеленого змия» будет небольшое: налог на литр пива вырастет на 9 копеек (бутылка 0,5 л подорожает примерно на пятак), крепленые вина — на 26 коп./л (плюс к цене 20—22 коп. за бутылку 0,7 л), шампанское — на 38 коп./л (плюс 30—32 коп. на бутылке).

Больше всего подорожает спирт — 5,14 грн/л, или в пересчете на водку — рост примерно на гривню за бутылку 0,5 л. Сигареты вырастут в цене еще меньше: пачка бесфильтровки — на 8—10 коп, сигареты с фильтром — примерно на 20 копеек.

Производители алкоголя и табака считают, что увеличение налогов не повлияет на спрос.

«Предусмотренное изменение акцизного налога на сигареты определено с учетом прогнозированного индекса потребительских цен. Этот подход позволяет бизнесу эффективно планировать работу», — сказала нам Елена Калабаня, менеджер по связям с общественностью компании «Филип Моррис».

«Акциз — самый простой в плане собираемости способ наполнения бюджета, поэтому власть поступает правильно, повышая этот налог», — считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.