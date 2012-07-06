Поездки на Hyundai существенно подешевеют

Проезд в скоростных поездах «Интерсити+» подешевеет на 16,6% от нынешних цен уже в ближайшие дни — как только вступит в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, пишет Сегодня.

Случится это приблизительно в середине июля после его опубликования. Ранее планировалось, что цену снизят лишь с осени, но, как разъяснил глава финкомитета ВР Виталий Хомутынник, предложение Кабмина включили в вынесенный на второе чтение перечень изменений в НК и приняли.

Ранее Борис Колесников обещал снизить цену на проезд в новых поездах сразу после Евро-2012.

Согласно подсчетам, билет в 1-й класс на поезд «Киев—Харьков» подешевеет на 70 грн (до 353 грн), во 2-й класс — на 45 (до 230), на поезд «Киев—Донецк» — соответственно на 93 (до 470) и 61 (до 307) грн, на поезд «Киев—Львов» — на 79 (до 396) и 51 (до 256) грн.