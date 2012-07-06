Суд отменил решение Киевсовета о стройке в Гидропарке
05:04, 06 июля 2012Общество
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Окружным административным судом Киева удовлетворен иск прокуратуры столицы.
Отменено решение Киевсовета от 2010 года о передаче 7,5 га земли на Венецианском острове (Гидропарк) для строительства развлекательных и торгово-офисных заведений.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, Венецианский остров принадлежит к территории зеленой зоны и земель водного фонда, на которых строительство указанных объектов запрещено.
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