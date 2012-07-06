Суд отменил решение Киевсовета о стройке в Гидропарке

Отменено решение Киевсовета от 2010 года о передаче 7,5 га земли на Венецианском острове (Гидропарк) для строительства развлекательных и торгово-офисных заведений.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, Венецианский остров принадлежит к территории зеленой зоны и земель водного фонда, на которых строительство указанных объектов запрещено.