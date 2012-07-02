Янукович напомнил налоговикам, что не стоит «кошмарить» бизнес

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на торжественном собрании по случаю Дня работника Государственной налоговой службы.

«Любое давление на предпринимателя считаю недопустимым и требую от руководства Государственной налоговой службы, других правоохранительных органов вести решительную борьбу с подобными проявлениями», – подчеркнул В.Янукович.

По его убеждению, налоговая служба Украины должна стать реальным партнером бизнеса, ведь от этого в значительной мере зависит улучшение делового климата в нашем государстве.

Президент добавил, что налоговая политика также требует дальнейшего совершенствования - она должна стать «органической составляющей модернизации страны и дальнейшего экономического роста».