На Житомирщине массово мрут пчелы

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист управления ветеринарной медицины в Бердичевском районе Федор Кухарец, факты массовой гибели пчел зафиксированы специалистами ветеринарной медицины в ряде сел - Кикишовка, Гардишовка, Обуховка, Райгородок, Быстрик. В настоящее время проводится экспертиза, устанавливаются причины гибели пчел.

По словам директора фермерского хозяйства "Лада" из села Терехово Бердичевского района, за последние несколько десятилетий такой массовой гибели пчел не наблюдалось. Пасечники не исключают, что к гибели пчел привело использование ядохимикатов на полях.

С соответствующим письмом пасечники района обратились к главе Бердичевской райгосадминистрации. Они просят должностных лиц, представителей растительной инспекции и ветлаборатории разобраться в ситуации.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Бердичевской РГА Николай Климчук, в настоящее время районное сельхозуправление создало комиссию по расследованию ситуации. Он также уточнил, что пчеловоды надеются на возмещение ущерба в том случае, если гибель насекомых наступила в результате химической обработки полей, а не из-за болезни пчел.

Специалисты также посоветовали крестьянам отвезти погибших пчел на экспертизу в Киев.