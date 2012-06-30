В Северной Осетии пропали шестеро украинских туристов
В горах Северной Осетии пропали шестеро туристов из Украины.
Они в установленное время не вышли на связь.
Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы МЧС республики Северная Осетия Юлия Старченко.
По ее словам, в субботу в 10.40 мск на телефон оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в районе Цейских турбаз, в горах республики, не вышла на связь в установленное время группа туристов из Украины, следовавшая предположительно по маршруту Цейские турбазы - вершина Уилпата по южному гребню.
Она уточнила, что последнее сообщение от группы было 26 июня, когда от туристов пришло сообщение на телефон: "Находимся под вершинным ребром".
Ю.Старченко отметила, что тургруппа не была зарегистрирована в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде. Тем не менее уже через пять минут после поступившего об исчезновении туристов сообщении на их поиски выдвинулась группа спасателей Цейского поисково-спасательного отряда.
В пресс-службе добавили, что погода на месте происшествия облачная, плюс 9-10 градусов, осадков нет, ветер западный 3-8 метров в секунду.